Паслер провел встречу по строительству ЖК в Пионерском, где просел грунт

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел встречу с представителем жильцов дома на ул. Раевского, 4 в Екатеринбурге Ольгой Акиловой и заместителем главы города Рустамом Галямовым по вопросу строительства новой очереди ЖК «Авангард». Напомним, в прошлом году «Атомстройкомплекс» приступил к строительству очереди рядом с уже заселенной многоэтажкой, из-за стройки было зафиксировано движение грунта, сопровождающееся «смещением земляных масс» — на поверхности образовались трещины, что вызвало беспокойство людей. Стройку пришлось остановить, на место выезжал губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представитель собственников Ольга Акилова отметила удовлетворенность текущим ходом строительства. Жильцы ранее обращались к главе региона с жалобами на трещины в фундаменте и деформацию двора, возникшие из-за работ новой очереди комплекса. Девелопер должен был уплотнить грунт, а также благоустроить двор. По плану основные работы девелопер должен завершить до ноября.

В настоящее время строительный холдинг «Атомстройкомплекс» занимается укреплением инженерных сетей вдоль улицы Вилонова и проводит уточняющие проектно-изыскательские исследования. Ранее губернатор поручил администрации Екатеринбурга организовать повторное изучение документации с участием специалистов Архитектурно-строительного центра УрФУ.