Число застройщиков многоквартирных домов на Ставрополье выросло на четверть

Количество компаний, строящих многоквартирные дома в Ставропольском крае, за четыре года увеличилось почти на четверть — с 62 до 77. При этом строительная отрасль региона остается практически полностью частной: на долю негосударственных компаний приходится около 98% всех строительно-монтажных работ. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно документу, в 2025 году строительство многоквартирных домов в регионе осуществляли 77 застройщиков против 73 годом ранее, 68 — в 2023 году и 62 — в 2021 году. Речь идет именно о компаниях-девелоперах, реализующих проекты многоквартирного жилья.

При этом строительный комплекс края значительно шире. По состоянию на 1 октября 2025 года в регионе работали 3262 строительные организации, а также 5882 субъекта, осуществляющих деятельность без образования юридического лица. В эту статистику входят не только застройщики, но и подрядные, проектные, инженерные, специализированные и другие компании строительной отрасли.

По данным мониторинга, объем строительных работ в крае продолжает оставаться одним из крупнейших в экономике региона. Если в 2021 году он составлял 131,6 млрд руб., то в 2024 году достиг 240,6 млрд руб. За январь—ноябрь 2025 года объем выполненных работ составил 244,4 млрд руб., практически сохранившись на уровне аналогичного периода предыдущего года (100,1%).

Жилищное строительство по-прежнему занимает основную часть строительного комплекса региона. На жилые здания в январе—сентябре 2025 года пришлось 96,5% всех введенных в эксплуатацию объектов. За январь—ноябрь в крае введено 1,784 млн кв. м жилья, что составляет 96,7% к аналогичному периоду 2024 года. Годом ранее объем ввода достиг рекордных 1,89 млн кв. м.

Авторы мониторинга отмечают, что строительство жилья в регионе практически полностью осуществляется частным бизнесом. Государственные и муниципальные предприятия в 2021–2025 годах не выступали подрядчиками при строительстве многоквартирных домов для государственных и муниципальных нужд. Даже при реализации таких проектов подрядные организации привлекаются исключительно на конкурсной основе в соответствии с законодательством о контрактной системе.

В документе также подчеркивается высокий уровень конкуренции на рынке. По оценке краевых властей, доля негосударственных компаний в строительной отрасли ежегодно превышает 98%, что значительно выше установленного федеральным стандартом минимального уровня развития конкуренции. В 2025 году основным направлением работы профильных ведомств стало профилактическое сопровождение муниципалитетов в сфере градостроительного законодательства: региональный минстрой выдал 120 предостережений о недопустимости нарушений, направил 10 разъяснений по изменениям федерального законодательства и подготовил 16 официальных консультаций по вопросам применения градостроительных норм.

Валерий Климов