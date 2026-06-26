Более 61 тысячи жителей Дагестана остались без света из-за ливней и шквалистого ветра

Массовые аварийные отключения электроэнергии произошли в Дагестане из-за непогоды. Без электроснабжения остаются более 61 тыс. жителей восьми муниципалитетов республики, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, из-за сильных дождей и шквалистого ветра произошли короткие замыкания и обрывы линий электропередачи. В результате без света остался 31 населенный пункт.

К ликвидации последствий аварий привлечены 10 бригад энергетиков — 30 специалистов и 10 единиц техники. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

По предварительной информации, полностью восстановить электроснабжение планируется к 20:00 26 июня.

Ранее МЧС предупреждало, что с 24 по 27 июня на территории Дагестана ожидаются сильные ливни, грозы, град и усиление ветра с порывами до 25 м/с. Спасатели рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности и по возможности отказаться от поездок в период действия неблагоприятных погодных условий.

Валерий Климов