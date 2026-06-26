Угрозу беспилотников объявили в Пензенской области

Беспилотная опасность действует в Пензенской области. Соответствующее уведомление пришло от РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Рекомендуется пройти в укрытие. Если вы в здании (дома) отойдите от окон, переждите опасность БПЛА в комнате с капитальными сплошными стенами: санузел, коридор, подвал, подсобное помещение. Предварительно отключите электричество, газ и воду. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, направьтесь в ближайшее здание. Также можно укрыться в подземном переходе или паркинге. Избегайте открытых участков. Не покидайте безопасное пространство до отбоя угрозы.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко просит жителей сохранять спокойствие. Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко