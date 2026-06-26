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Топ-10 российских регионов по росту турпотока на июль—август 2026 года

Место Регион Изменение количества бронирований (% год к году) Средняя стоимость ночи (руб.) Изменение средней стоимости ночи (% год к году)
1 Магаданская область 82,7 10810 38,3
2 Забайкальский край 57,5 4635 1,1
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 44,4 6257 4,4
4 Камчатский край 24 17642 19,8
5 Омская область 19,3 8399 29
6 Республика Коми 18,8 6330 21,9
7 Курганская область 18,1 9711 1,3
8 Архангельская область 16,8 9891 20,8
9 Оренбургская область 16,8 6211 14,7
10 Кировская область 16,4 7773 7,9

Источник: Travelline.

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