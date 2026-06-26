Топ-10 российских регионов по росту турпотока на июль—август 2026 года

Место Регион Изменение количества бронирований (% год к году) Средняя стоимость ночи (руб.) Изменение средней стоимости ночи (% год к году) 1 Магаданская область 82,7 10810 38,3 2 Забайкальский край 57,5 4635 1,1 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 44,4 6257 4,4 4 Камчатский край 24 17642 19,8 5 Омская область 19,3 8399 29 6 Республика Коми 18,8 6330 21,9 7 Курганская область 18,1 9711 1,3 8 Архангельская область 16,8 9891 20,8 9 Оренбургская область 16,8 6211 14,7 10 Кировская область 16,4 7773 7,9