Главные новости за 25 июня. Кавказ

Стоимость минимального набора продуктов питания в Ставропольском крае в мае составила 8060 рублей, сообщает Северо-Кавказстат. Этот показатель превышает средний по СКФО (7460 рублей) и по России (7813 рублей).

Определениями Арбитражного суда Республики Дагестан в реестр требований кредиторов третьей очереди ОАО «Махачкаловодоканал» включено 164,8 млн руб. Претензии предъявили СРО «СК-АСПО», ОАО «Махачкалатеплосервис», Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и ФГБУ Управление «Дагмелиоводхоз». Соответствующая информация размещена в ЕФРСБ.

В Ставропольском крае зафиксирован рост цен на топливо. Согласно данным Северо-Кавказстата, за неделю с 16 по 22 июня средняя стоимость литра бензина в регионе составила 72 рубля, увеличившись на 4,2%.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» обнародовал расписание завершающих рейсов для отмененных в текущем сезоне поездов крымского направления, а оперативный штаб республики дополнительно сообщил о сокращении числа составов «Таврия» до семи в сутки. Составы с Юга России и Урала прекращают движение несколько позже других. Поезд № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь совместно с прицепной группой № 417/418 из Владикавказа отправится в последний раз 27 июня — как из Минеральных Вод, так и из Владикавказа, а обратный рейс из Керчи назначен на 28 июня. Состав № 193/194 Челябинск — Симферополь с прицепной группой № 241/242 из Оренбурга завершит сезон 3 июля из обоих городов отправления; из Керчи он уйдёт 30 июня.

Годовая инфляция в Ставропольском крае по итогам мая составила 5,9%, превысив общероссийский показатель в 5,3% главным образом из-за более поздней индексации тарифов на общественный транспорт. Об этом на пресс-конференции в Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России рассказал управляющий отделением Георгий Тикунов.

Количество компаний, работающих на рынке сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов в Ставропольском крае, за последние шесть лет сократилось почти вдвое. Если в 2019 году в регионе действовали 46 негосударственных перевозчиков, то в 2025 году их осталось 26. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Доля частных компаний на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды в Ставропольском крае по итогам 2025 года превысила 93%, значительно опередив установленный целевой показатель развития конкуренции. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

После сокращения железнодорожного сообщения с Крымом и введения запрета на детский отдых на полуострове Российский союз туриндустрии определил приоритетные направления для перераспределения туристического потока — Анапу, Абхазию, Калининград, курорты Ленинградской области и каспийское побережье.

В ходе рабочего визита в Беларусь делегация Республики Дагестан под руководством врио вице-премьера Ризвана Газимагомедова провела переговоры с руководством Минского тракторного завода, центральной темой которых стало учреждение на территории региона официального дилерского и сервисного центра МТЗ — в условиях эксплуатации в республике порядка четырех тысяч единиц белорусской техники марки BELARUS, сообщает пресс-служба республиканского кабмина.

Дагестан официально ввел ограничения на отпуск топлива — не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля на одного покупателя, — став очередным в списке из более чем 20 российских регионов, где розничный рынок нефтепродуктов перешёл под административный контроль на фоне перебоев с поставками, атак беспилотников на НПЗ и ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

В Дагестане одновременно реализуются три проекта по строительству дорог, которые соединят федеральную трассу Р-217 «Кавказ» с создаваемым в регионе всесезонным туристическим комплексом «Каспийский прибрежный кластер», сообщили в республиканском минтрансе.