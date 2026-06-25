Тишиклинскую дамбу Чиркейского водохранилища в Дагестане капитально отремонтируют
Тишиклинская дамба Чиркейского водохранилища, возведенная почти полвека назад и отнесенная к потенциально опасным гидротехническим объектам первого класса, будет капитально отремонтирована в рамках программы аварийно-восстановительных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.
Фото: Юрий Нестеров, Коммерсантъ
Власти Дагестана приняли решение о проведении капитального ремонта Тишиклинской дамбы — гидротехнического сооружения, обеспечивающего необходимый уровень воды в Чиркейском водохранилище. Объект был введен в эксплуатацию в 1976 году и по действующей классификации относится к потенциально опасным гидротехническим сооружениям первого — наивысшего — класса. Его состояние напрямую влияет на стабильность работы Чиркейской гидроэлектростанции: дамба поддерживает подпорный уровень водохранилища, без которого нормальное функционирование энергообъекта невозможно.
Несмотря на то что юридически сооружение находится в государственной собственности Республики Дагестан, его эксплуатация фактически неотделима от деятельности Чиркейской ГЭС, что и определяет особую значимость предстоящих работ.
Дамбу включили в перечень объектов, подлежащих аварийно-восстановительным работам. Конкретные сроки проведения ремонта и его финансовая стоимость официально не раскрываются.