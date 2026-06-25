Тишиклинскую дамбу Чиркейского водохранилища в Дагестане капитально отремонтируют

Тишиклинская дамба Чиркейского водохранилища, возведенная почти полвека назад и отнесенная к потенциально опасным гидротехническим объектам первого класса, будет капитально отремонтирована в рамках программы аварийно-восстановительных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Нестеров, Коммерсантъ Фото: Юрий Нестеров, Коммерсантъ

Власти Дагестана приняли решение о проведении капитального ремонта Тишиклинской дамбы — гидротехнического сооружения, обеспечивающего необходимый уровень воды в Чиркейском водохранилище. Объект был введен в эксплуатацию в 1976 году и по действующей классификации относится к потенциально опасным гидротехническим сооружениям первого — наивысшего — класса. Его состояние напрямую влияет на стабильность работы Чиркейской гидроэлектростанции: дамба поддерживает подпорный уровень водохранилища, без которого нормальное функционирование энергообъекта невозможно.

Несмотря на то что юридически сооружение находится в государственной собственности Республики Дагестан, его эксплуатация фактически неотделима от деятельности Чиркейской ГЭС, что и определяет особую значимость предстоящих работ.

Дамбу включили в перечень объектов, подлежащих аварийно-восстановительным работам. Конкретные сроки проведения ремонта и его финансовая стоимость официально не раскрываются.

Станислав Маслаков