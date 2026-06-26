Третьим будет

Баскетбольный «Зенит» назначил новым главным тренером черногорского специалиста Душко Ивановича. Он известен работой с командами из многих стран, победами в чемпионатах в Испании, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии. Контракт с 68-летним тренером заключен до конца сезона 2028/29.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый главный тренер баскетбольного «Зенита» Душко Иванович

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ Новый главный тренер баскетбольного «Зенита» Душко Иванович

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

Душко Иванович — третий по счету тренер, которого «Зенит» назначил за последний год. Это не считая «временных». Начинала сезон петербургская команда под руководством словенца Александера Секулича — он совмещал работу в «Зените» с постом главного тренера сборной Словении. Ничем хорошим это не закончилось. Секулича уволили в начале года, когда команда «поплыла». На освободившее место был приглашен черногорский специалист Деян Радоньич. Какое-то время до этого обязанности наставника команды исполнял Максим Учайкин. Тренер Радоньич, как считают некоторые, улучшил игру команды. Но в плей-офф «Зенит» выступил неудачно, проиграв в семи матчах казанскому «УНИКСу» на стадии полуфинала. Причем сине-бело-голубые вели по ходу серии 3–1, но потом растеряли преимущество.

Расстройство руководителей «Зенита» было таково, что Радоньич после этой серии был уволен. Хотя петербуржцам еще нужно было играть матчи за третье место против краснодарского «Локомотива-Кубани». На место главного тренера был назначен белорус Ростислав Вергун, входивший в штаб Радоньича. В дуэли с командой из Краснодара история повторилась: «Зенит» вел в счете в серии 2–0, но потом проиграл три матча подряд. Причем последний — на своей площадке, где всегда много зрителей. Генеральный директор клуба Александр Церковный объяснил, что в этом сезоне не удалось создать команду с «ДНК победителей», крайне неудачно была проведена селекция, к тому же коллектив преследовал жуткий травматизм. Кому, как не руководству, казалось бы, отвечать за это. Но там никаких изменений не произошло. Возглавляет баскетбольный «Зенит» в роли председателя совета директоров Александр Медведев, ранее работавший на руководящих постах в футбольном «Зените» и хоккейном СКА. В этих клубах теперь другие боссы.

А БК «Зенит» пригласил на пост главного тренера черногорца Душко Ивановича. Это известный и авторитетный специалист по европейским меркам — тренировал такие клубы, как французский «Лимож», испанские «Баскония» и «Барселона», греческий «Панатинаикос», турецкий «Бешикташ», сербская «Црвена Звезда», итальянский «Виртус», добивался с ними успехов. Также Иванович работал со сборными Швейцарии, Боснии и Герцеговины. Российским поклонникам баскетбола Душко известен по работе с «Химками» в середине десятых годов, когда он довел подмосковную команду до финала Единой лиги ВТБ. Помешал ей выиграть титул могущественный ЦСКА.

Смущает возраст черногорского тренера — 68 лет. И то, что контракт с ним заключен до окончания сезона 2028/29. Значит, намерения у клуба серьезные. С другой стороны, руководители «Зенита», как показал, в частности, этот сезон, не могут ждать успехов долго. Если у Ивановича на заладится, его тоже могут уволить. Но, конечно, придется выплатить маститому тренеру солидную неустойку. Предстоящий сезон в Единой лиге ВТБ будет сложнее не только потому, что команды после первого этапа разделят на две группы (по шесть), но и тем, что летать придется в Казахстан, где базируется клуб «Астана», и во Владивосток, где обосновалось «Динамо», давно рвавшееся в «высший свет». «Зениту» нужно будет реабилитироваться перед болельщиками. И для этого сформировать состав и дать новому тренеру время для реализации своих идей.

Кирилл Легков