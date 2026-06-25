Количество проверок бизнеса на Ставрополье в 2026 году сократилось на 6%

Ставропольский край занял первое место в СКФО по эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса и за первое полугодие 2026 года сократил число предпринимательских проверок на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, написал глава регионального минэка Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На Ставрополье прошло очередное — уже второе в нынешнем году — заседание межведомственной рабочей группы по вопросам государственного и муниципального контроля. В мероприятии приняли участие представители краевой прокуратуры, а также сотрудники, ответственные за данное направление в муниципальных образованиях региона.

Участникам встречи были представлены итоги работы по оценке эффективности надзора за предпринимательской деятельностью в 2025 году. Согласно данным федерального рейтинга, Ставропольский край вышел на первое место в Северо-Кавказском федеральном округе, поднявшись за двенадцать месяцев сразу на шесть ступеней. В связи с этим муниципалитетам и профильным ведомствам было указано на необходимость дальнейшего укрепления работы надзорных структур.

Статистика первого полугодия фиксирует устойчивое снижение административного давления на деловое сообщество: за январь — июнь 2026 года на территории края проведено на шесть проверок меньше, чем за соответствующий период 2025 года. Курс на сокращение контрольной нагрузки носит целенаправленный характер и закреплен в качестве приоритета региональной политики.

Одним из ключевых инструментов взаимодействия властей с предпринимательским сообществом остаются профилактические визиты. По словам организаторов, подобный формат позволяет оценить, насколько предприниматели ориентируются в требованиях законодательства, и оказать им практическое содействие в снижении рисков нарушений — без применения штрафных санкций.

«Это не способ выписать штраф, а объяснить, как вести работу и снизить риски нарушений», — подчеркнул один из участников заседания.

Вся работа в данном направлении ведется в соответствии с профильным федеральным законом о государственном контроле. Ход реализации мероприятий находится на личном контроле у губернатора Ставропольского края и федеральных органов власти. Мониторинг показателей будет продолжен.

Станислав Маслаков