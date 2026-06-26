Продолжение встреч на Roof Place, «Джаз нуар», масштабный VK Fest и массовый велозаезд Tour de Russie

Рок-хиты и классика, этническая музыка и диско, балет и кино, спектакли и спорт — выбрать самое интересное поможет традиционная еженедельная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Лебединое озеро» Театра балета имени Леонида Якобсона

Фото: М. Логвинов Сцена из балета «Лебединое озеро» Театра балета имени Леонида Якобсона

Фото: М. Логвинов

26 июня, а также 4 и 5 июля на основной сцене Александринского театра в рамках Летнего сезона Театра балета имени Леонида Якобсона будет представлен лидер зрительских предпочтений — балет «Лебединое озеро». Жемчужина русской классики, шедевр Чайковского — Петипа — Льва Иванова занимает в афише центральное место. Этот великий балет театр показывает на протяжении всех летних месяцев. «Лебединое озеро» — одно из самых знаменитых и совершенных творений балетного искусства. Тема борьбы света и тьмы нашла воплощение в истории о прекрасной девушке, превращенной злым волшебником в лебедя.

Созданная в 2015 году со строгим соблюдением классических канонов, постановка сразу завоевала любовь зрителей. В декорациях народного художника России Вячеслава Окунева угадываются отсылки к шедеврам мировой живописи и глубокое знание балетных традиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Olympic Orchestra

Фото: Roof Place Olympic Orchestra

Фото: Roof Place

26 июня на Roof Place, на берегу Финского залива, будут звучать мировые рок-хиты с симфоническим оркестром. Под них разбивали сердца, сбегали на концерты, учились играть первые аккорды и чувствовали себя по-настоящему живыми. Queen, Nirvana, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Bon Jovi, Rammstein, Scorpions, The Prodigy и другие легенды мирового рока в исполнении Olympic Orchestra.

В этот же день, 26 июня, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит обыкновенную историю, происшедшую в обыкновенном городе с обыкновенным мальчиком и не совсем обыкновенным Карлсоном,— спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» по книге Астрид Линдгрен.

В изящном и ироничном, веселом и озорном спектакле Норы Райхштейн по-прежнему «летающие коровы» воруют у Фрекен Бок плюшки, взрываются паровые машины, Карлсон пылесосит Малыша, считает в свою пользу конфеты и летает с помощью моторчика с ним в свой домик на крыше, а «маленькое привидение из Стокгольма» сводит с ума «домомучительницу». И все это искрометное хулиганство сопровождается лукавыми и азартными песенками на замечательную музыку Александра Колкера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Архитектурный джаз: Джаз Нуар»

Фото: Русские музыкальные сезоны Концерт «Архитектурный джаз: Джаз Нуар»

Фото: Русские музыкальные сезоны

27 июня «Русские музыкальные сезоны» приглашают на свой новый концерт «Архитектурный джаз: Джаз Нуар» — проект Антона Рязанова, входящий в городской цикл концертов «Архитектурный джаз». Концерт пройдет в особняке Половцова, известном как Дом Архитектора. Этот вечер станет настоящим приемом в исторических интерьерах, где музыка и архитектура сплетутся в неповторимый союз. Завораживающие ритмы темной стороны джаза впервые наполнят величественный зал особняка, перенося слушателей в мир тайных мелодий и авторских сочетаний в сумерках большого города…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из программы «Признание в любви»

Фото: Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» Сцена из программы «Признание в любви»

Фото: Санкт-Петербургский театр танца «Шторм»

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции? Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это танец. Танец по-настоящему красноречиво расскажет о том, что происходит внутри. В программе «Признание в любви», которая будет показана Санкт-Петербургским театром танца «Шторм» 27 июня в ДК имени Ленсовета, собраны лучшие танцевальные номера со всех спектаклей и те номера, которые не вошли в спектакли. А также лучшие темы монологов главного героя из спектаклей театра. Мужские размышления о жизни и любви выражены словами и языком пластики тела. Шоу дополнено интерактивом со зрителем, что привносит в постановку еще больше жизни и юмора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Музыкальный вечер под шум фонтанов»

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» Концерт «Музыкальный вечер под шум фонтанов»

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

27 июня инструмент-ровесник Большого Петергофского дворца, скрипка Мантегацца 1795 года, побывает в ГМЗ «Петергоф» в рамках концерта «Музыкальный вечер под шум фонтанов». Спустя девять лет Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петерубрга» вновь проведет концерт в Белом зале Большого Петергофского дворца, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В программе вечера — изысканное сочетание шедевров барокко и неоклассицизма: на уникальной скрипке прозвучат знаменитые произведения Николо Паганини в исполнении Дино Де Пальма, Stabat Mater Дж. Б. Перголези, сюита «Из времен Хольберга» Эдварда Грига и концерт для фортепиано Ф. Й. Гайдна. На сцене — приглашенные солистки Мариинского и Большого театров России Цветана Омельчук (меццо-сопрано) и Екатерина Лехина (сопрано) в сопровождении симфонического оркестра «Константиновский» под управлением французского дирижера Николя Краузе. На фортепиано солирует лауреат I премии Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа Александр Кашпурин. Завершится музыкальный вечер уникальной возможностью лицезреть завораживающий миг выключения фонтанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Забояркин

Фото: Стас Левшин Ярослав Забояркин

Фото: Стас Левшин

В этот же день, 27 июня, в Большом зале Петербургской филармонии Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России под управлением Ярослава Забояркина исполнит шедевры Чайковского, Шуберта и Глинки, звучавшие в этих стенах в уникальный исторический период, когда здесь работали законодательные органы российской государственной власти. Концерт недаром называется «Отзвук эпохи»: все сочинения, вошедшие в его программу, звучали в сезоне 1906–1907 года, когда в нынешнем Большом зале проходили заседания реформированного Государственного совета, а с 1907 года — и Государственной думы. Этому сложнейшему и интереснейшему времени посвящена выставка «Государственное звучание. К 120-летию работы Госсовета в Дворянском собрании», в рамках которой и пройдет концерт. О переплетениях политической и концертной жизни Зала Дворянского собрания, о легендарных личностях, поднимавшихся на его сцену и парламентскую трибуну, о реликвиях, сохранившихся в Филармонии до наших дней, во вступительном слове расскажет Юлия Кантор, доктор исторических наук, куратор выставки «Государственное звучание».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Кубок губернатора Санкт-Петербурга по конкуру»

Фото: КСК «Вента Арена» «Кубок губернатора Санкт-Петербурга по конкуру»

Фото: КСК «Вента Арена»

Конный сезон в самом разгаре! Мощные прыжки, безупречная техника и интрига до последней секунды — все это будет происходить 27 и 28 июня в КСК «Вента Арена», где состоится «Кубок губернатора Санкт-Петербурга по конкуру». Лучшие всадники и спортивные лошади встретятся на маршрутах высочайшей сложности. Маршруты до 150 см, бескомпромиссная борьба за титул чемпиона города: зрителей ждут два дня чистого адреналина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла «Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка»

Фото: пресс-служба Театра музыкальной комедии Сцена из мюзикла «Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка»

Фото: пресс-служба Театра музыкальной комедии

27 и 28 июня Театр музыкальной комедии закрывает театральный сезон мюзиклом «Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка». Что бы ни происходило в мире, беден ты или богат, знаешь ли ты, что ждет тебя завтра, или открыт любым приключениям, лучшее занятие, которое придумано для людей,— это любовь! — провозглашают герои этой невероятной истории. Итак, Америка первой трети XX века: Великая депрессия еще не настала, но сухой закон уже действует — время разгула гангстеров и бутлегеров, быстрых взлетов и стремительных падений, разочарований и надежд. Каждый новый день приходится проживать по полной, на лету хватая удачу за хвост.

Премьеру российской версии мюзикла на большой сцене Театра музыкальной комедии подготовила звездная международная команда во главе с режиссером Корнелиусом Балтусом (Нидерланды), реализовавшим такие легендарные постановки, как «Бал вампиров», «Голливудская дива» и «Мисс Сайгон». Художественное воплощение спектакля — в руках японской художницы Йоко Сеама («Мисс Сайгон», «Принцесса цирка»). Хореограф, который заставил всю труппу мюзикла отбивать степ и танцевать модные в те годы свинг и фокстрот,— Ванни Вискузи (Италия). Музыкальный руководитель и дирижер спектакля, который приоткрыл для зрителей потрясающий мир джаза,— Алексей Нефедов

27 и 28 июня пройдут концерты группы «Моя Мишель». Выступления состоятся на открытой крыше в рамках летнего фестиваля Roof Fest. Два вечера будут звучать как давно полюбившиеся песни («Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление», «Зима в сердце»), так и новые треки из альбома «Ангелы и не очень», в котором собраны простые и честные истории о чувствах, разрыве, принятии и надежде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно»

Фото: организаторы фестиваля Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно»

Фото: организаторы фестиваля

И в эти же дни, 27 и 28 июня, состоится восьмой международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». Фестиваль в формате open air вновь пройдет на территории «Севкабель Порта» и традиционно представит яркую палитру исполнителей в жанре этно: на нем выступят одна из ярких фигур мантра-сцены России Sati Ethnica, композитор, гитарист-виртуоз Дидюля, инди-поп певица Polnalyubvi, звезды «Интервидения-2025» Слободан Тркуля (Сербия) и Шохрух Ганиев (Узбекистан).

Фестиваль на открытом воздухе «ЭтоЭтно» представляет лучшие образцы современной этнической музыки, знакомит с новыми направлениями и коллективами, работающими в жанрах фолк и этно, чье творчество наполняет пространство вокруг особой космической атмосферой, в которой соединяется звучание музыки разных народов мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль старинной музыки «Барокко в белую ночь»

Фото: Анна Флегонтова Фестиваль старинной музыки «Барокко в белую ночь»

Фото: Анна Флегонтова

Второй фестиваль старинной музыки «Барокко в белую ночь» пройдет в Петербургской филармонии с 28 июня по 3 июля. Его программа объединяет восемь программ, которые прозвучат в великолепных барочных интерьерах Малого зала. Публику ждет встреча с исполнителями на уникальных старинных инструментах: в фестивальных программах прозвучат клавесин, виолы да гамба — предшественницы современной виолончели, лютни, теорбы, разнообразные виды флейт.

Впервые в рамках фестиваля вместе с представителями московской исполнительской школы, ассистентами-стажерами, выпускниками и студентами Факультета исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ) Московской консерватории, на сцену выйдут петербургские музыканты — Ансамбль старинной музыки Barocco concertato. Завершится фестиваль феерическим танцевальным вечером, на котором выступит Ансамбль старинного танца Московской консерватории. Ведущий концертов — известный музыковед, специалист в области истории старинной музыки, доцент Московской консерватории Роман Насонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа из балетов Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент»

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона Программа из балетов Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент»

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона

В летний сезон Театр балета имени Леонида Якобсона представит «Шедевры балетной классики» на гостеприимной сцене Александринского театра, в подлинном историческом интерьере, где соединились императорская роскошь и высокий вкус. 29 июня зритель увидит программу из хореографических шедевров Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент», которая откроет пластическое богатство и глубину смыслов, сделавшие основателя труппы одним из величайших мастеров балета ХХ века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всероссийские соревнования по выездке «Кубок Белых Ночей-2026»

Фото: организаторы Кубка Всероссийские соревнования по выездке «Кубок Белых Ночей-2026»

Фото: организаторы Кубка

В разгар знаменитых белых ночей, когда город дышит особой магией, на территории Конной Лахты вновь распахнутся двери для одного из самых престижных и зрелищных событий конного спорта: с 29 июня по 2 июля здесь пройдут Всероссийские соревнования по выездке на призы КСК «Конная Лахта» и грандиозный финал «Кубка Белых Ночей-2026».

Выездка — это не просто спорт, это искусство. Это танец, где грация и сила великолепного животного сливаются воедино под виртуозным управлением человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Вячеслав Бутусов

Фото: Roof Place Музыкант Вячеслав Бутусов

Фото: Roof Place

29 июня на сцене Roof Place состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия «Наутилуса». На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Димитрис Ботинис

Фото: Сергей Тягин Димитрис Ботинис

Фото: Сергей Тягин

В этот же день, 29 июня, в Большом зале Петербургской филармонии Академический симфонический оркестр закроет свой концертный сезон под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса. В завершение второго совместного для коллектива и дирижера сезона прозвучат шедевры XX века: Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева (солист — один из самых ярких пианистов нового поколения, лауреат Международного конкурса имени Чайковского (2019) Алексей Мельников) и Пятая симфония Дмитрия Шостаковича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный коллектив России в Московском театре «Новая Опера» имени Е. В. Колобова

Фото: Екатерина Христова Заслуженный коллектив России в Московском театре «Новая Опера» имени Е. В. Колобова

Фото: Екатерина Христова

А 30 июня в Петербургской филармонии закроет сезон старейший в стране и один из лучших симфонических оркестров мира, Заслуженный коллектив России под управлением главного дирижера Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева. В программе — шедевры романтической эпохи: Первый фортепианный концерт Чайковского и Первая симфония Брамса. Солист — один из самых ярких и востребованных пианистов своего поколения Юрий Фаворин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства»

Фото: пресс-служба Michele Кадр из фильма «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства»

Фото: пресс-служба Michele

2 июля в ресторане, пиано-баре и кинотеатре на Исаакиевской площади Michele пройдет первое событие из совместного цикла кинопоказов кинотеатра Michele и культурного проекта «Ярмарка 1703» о современном искусстве, его героях, феноменах и сюжетах — «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства»: кинопортрет легендарного калифорнийского художника, чьи работы во второй половине XX века изменили представление об инсталляции. Ирвин несколько лет оттачивал восприятие света и цвета через наблюдения и эксперименты, разбирая каждый оттенок, объем, интенсивность и масштаб. Начав с живописи, позднее он обратился к световому искусству и ленд-арту. Фильм режиссера Дженнифер Лейн — результат восьми лет съемок, позволяющий погрузиться в жизнь и идеи художника. Интро — Евгения Сероусова, основательница арт-пространства MAISON25, теоретик искусства, куратор культурных проектов с 15-летним стажем работы в Русском музее.

2 июля в Джаз-клубе Игоря Бутмана в одной концертной программе Tony Karapetyan Trio x Miqayel Voskanyan объединятся два ярких музыкальных мира — современный европейский джаз и обновленная армянская традиция. Тони Карапетян — джазовый пианист, композитор и продюсер, чья музыка сочетает лиризм пост-бопа, европейскую эстетику и ориентальное звучание, формируя яркий и узнаваемый авторский почерк. Со своим Tony Karapetyan Trio он выступает на ведущих международных фестивалях. Дискография трио включает альбом Point of View (совместно с Sebastian Studnitzky), EP Everything Must Change и готовящийся к выпуску в 2026 году альбом Modern Nomad, записанный с Petros Klampanis и Magnus Ostrom.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Тима Белорусских

Фото: из личного архива исполнителя Певец Тима Белорусских

Фото: из личного архива исполнителя

В этот же день, 2 июля, на летней сцене Roof Place состоится большой сольный концерт Тимы Белорусских. Под открытым небом, в окружении вечернего света, в атмосфере теплого вечера с видом на Финский залив, певец исполнит в летнем опен-эйре на крыше самые узнаваемые хиты, давно любимые слушателями. Среди них «Мокрые кроссы», «Витаминка» и «Незабудка» — треки, которые хочется включать на репите, подпевать с первых слов и слушать особенно громко. Возвращение Тимы Белорусских на сцену — это повод снова собраться вместе, поймать летний драйв и услышать любимые песни в живом исполнении.

КСК «Дерби», расположенный в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области, со 2 по 5 июля готовится принять более 110 спортивных пар сильнейших спортсменов страны: здесь пройдет один из самых престижных турниров по конному спорту на территории России — «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру». Традиционно программа турнира предлагает соревнования среди молодежного состава (дети и юноши) региональных сборных команд и основного состава спортсменов, показывающих мастерство на уровне максимальной технической сложности. Также проводятся соревнования среди всадников, выступающих на молодых лошадях.

В эти дни в КСК «Дерби» пройдут соревнования спортсменов-любителей и всадников, которые в паре со своими лошадьми только готовятся войти в региональные сборные команды своих субъектов. Площадка турнира примет спортсменов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Рязанской, Саратовской, Ленинградской и других областей.

Розыгрыш Кубка Губернатора Ленинградской области 2026 года состоится в субботу, 4 июля. В воскресенье, 5 июля, кульминацией Турнира станет маршрут гран-при с высотой препятствий 150 см и захватывающей перепрыжкой за обладание титулом победителя Всероссийских соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Gindper Canal, Юлий Рыбаков

Фото: Арт-центр в культурном квартале «Брусницын» Картина Gindper Canal, Юлий Рыбаков

Фото: Арт-центр в культурном квартале «Брусницын»

3 июля в Арт-центре в культурном квартале «Брусницын» состоится выставка коллекции Юлия Рыбакова «Пушкинская-10. Игра всерьез». На протяжении многих лет известный общественный деятель, основатель арт-центра «Пушкинская 10», художник-нонконформист Юлий Рыбаков собирал коллекцию работ художественного андеграунда. В ней представлены работы участников первых художественных выставок нонконформистов «газа-невского периода» и последующих лет.

В поле интересов Юлия Андреевича входят разные стилевые направления, которые обладают магией философского конструкта. Выбор произведений демонстрирует особое умонастроение владельца коллекции, связанное с острым переживанием маскарадности Санкт-Петербурга, и отсылают зрителя к истокам русского авангарда. В экспозиции представлены 68 живописных, графических работ и объектов 30 художников, чьи авторские работы находятся также в коллекциях ведущих музеев Западной Европы, США и России. В их числе Вадим Воинов, Владимир Михайлов, Владимир Овчинников, Сергей Герасименко, Завен Аршакуни и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николя Краузе

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Николя Краузе

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»

4 июля в программе одного концерта «От Шопена до Леграна» в Тронном зале Екатерининского дворца публика услышит эволюцию французской музыки трех веков. Приглашенные звезды классической сцены из России, Франции и Армении исполнят шедевры эпохи романтизма XIX века (Гуно, Бизе, Массне) и блистательную киноклассику XX–XXI столетий (Легран, Косма, Лей, Мань, Тирсен), известную всем по фильмам «Шербурские зонтики», «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Мужчина и женщина», «История любви», «Анжелика», «Фантомас», «Амели». Публику ждет мощь симфонического оркестра под управлением приглашенного французского маэстро Николя Краузе, проникновенное лирико-колоратурное сопрано солистки Мариинского театра Антонины Весениной в двух ярких образах — Маргариты из оперы «Фауст» и Манон из одноименной оперы — и виртуозное звучание фортепиано под кончиками пальцев восходящей звезды Евы Геворгян, лауреата 60 международных конкурсов, которая исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Шопена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный салон в особняке Кшесинской

Фото: РМС Музыкальный салон в особняке Кшесинской

Фото: РМС

4 июля «Русские музыкальные сезоны» привнесут изысканную и утонченную атмосферу в дом прима-балерины Мариинского театра — особняк Матильды Кшесинской. Музыкальный салон в особняке Кшесинской — это вечер, вдохновленный элегантными раутами и камерными встречами, где прозвучат виртуозно исполненные композиции авторов разных эпох, от Антонио Вивальди до Сергея Прокофьева, сохраняя при этом уют и традиции домашних музыкальных вечеров.

В этот же день, 4 июля, в Джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет концерт группы «Квартал». Эта группа в отечественной музыкальной истории занимает особое место. «Квартал» — это первый русский авангардный лаунж-проект, сочетающий в себе легкую лирику, энергичный ритм, исполнительский профессионализм, нестандартные стилистические ходы и, конечно же, чарующий вокал Татьяны Литвиненко. Легкие и чувственные джазовые миксы нашли соседство с этническими аранжировками, классическим рок-бэклайном с трубой, тромбоном и богатой перкуссией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль VK Fest

Фото: пресс-служба VK Fest Фестиваль VK Fest

Фото: пресс-служба VK Fest

VK Fest снова объединит музыку, блогеров и городскую культуру по всей России. В Санкт-Петербурге он пройдет 4 и 5 июля в Парке 300-летия. Фестиваль традиционно собирает артистов разных жанров — от поп-музыки до альтернативной сцены и рэпа. В лайнапе 2026 года заявлены t.A.T.u, МОТ, Лолита, FEDUK, Мари Краймбрери, Клава Кока, Артур Пирожков, OG BUDA, Слава КПСС, «Сироткин» и другие. Также ожидается секретный гость. С поклонниками встретятся Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, Дима Масленников, Аня Pokrov, Артур Бабич, Вики Шоу, Маш Милаш, KARA KROSS, ЯН ТОПЛЕС, Наташа Гасанханова и многие другие. В программе — автограф-сессии, паблик-токи и интерактивы с авторами.

Любителей электронной музыки ждет Черная сцена, где выступят SWANKY TUNES, DJ GROOVE, FEEL, DJ MEG, ALEXANDER POPOV и другие артисты жанра. Помимо музыкальной программы, для гостей предусмотрены тематические зоны, спортивные и семейные активности. В 2026 году фестиваль расширяет семейное направление: появится больше пространств для отдыха с детьми и совместного досуга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Tour de Russie, Суздаль

Фото: MTB Moscow Tour de Russie, Суздаль

Фото: MTB Moscow

5 июля Ленинградская область примет этап нового национального любительского велозаезда Tour de Russie. Он пройдет по трассе «Сортавала» от Всесезонного курорта «Игора». Это новый всероссийский проект в сфере любительского велоспорта, который этим летом открыл свой первый сезон. В основе концепции проекта — исторические маршруты и самые красивые локации страны. Первый этап прошел 7 июня в Суздале. Маршрутом второго этапа Tour de Russie станут живописные дороги вокруг Всесезонного курорта «Игора» на Карельском перешейке вблизи порожистой реки Вуоксы и Суходольского озера в окружении хвойных лесов. Основой трассы станет круг протяженностью около 30 км с рельефными подъемами и спусками, которые добавят динамики и потребуют от участников как выносливости, так и технических навыков. В велозаезде могут участвовать взрослые велосипедисты с разным уровнем подготовки и фактически любого возраста (18+). Они будут разделены на кластеры в зависимости от выбранной дистанции и скорости движения.

Подготовила Светлана Куликова