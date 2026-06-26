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Топ-10 российских регионов по снижению турпотока на июль—август 2026 года

Место Регион Изменение количества бронирований (% год к году) Средняя стоимость ночи (руб.) Изменение средней стоимости ночи (% год к году)
1 Севастополь -43,1 11504 12
2 Чеченская Республика -35,8 7116 -2,7
3 Курская область -31,2 6333 11,9
4 Республика Крым -30,9 14306 11,8
5 Ивановская область -30 8819 13,9
6 Республика Дагестан -29 11178 8,6
7 Тамбовская область -26 7819 10,8
8 Республика Адыгея -24,5 16099 13,8
9 Удмуртская Республика -17,9 7771 17,3
10 Ульяновская область -17,4 8874 17,7

Источник: Travelline.



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