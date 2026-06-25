Главные новости за 25 июня. Сочи

Метеорологи предупредили о грозе, которая ожидается 25 и 26 июня на территории Сочи и федеральной территории «Сириус». Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и конструкциями.

Глава Сочи Андрей Прошунин проинспектировал пляжи Хостинского и Центрального районов: на курорте работают 180 пляжных территорий на 300 тыс. отдыхающих, турпоток превысил 3 млн человек, а бронирование отелей на июль–август достигло 68%. Вода у побережья прогрелась до +24–25 °С, Роспотребнадзор подтвердил безопасность почти 2,5 тыс. проб воды, для экстренных ситуаций разработали алгоритм действий спасателей и запустили межведомственный штаб.

Из Сочи в ЛНР отправили 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов бригады «Север» и военнослужащих в госпиталях – груз собрала инициативная группа сочинских предпринимателей строительной сферы. Это уже третья партия помощи от бизнес-сообщества курорта, ранее они передавали средства гигиены, медикаменты, стройматериалы и мототехнику, а пункты сбора гуманитарной помощи продолжают работать во всех районах Сочи.

Голкипер ФК «Сочи» Александр Дегтев вошел в число 13 претендентов на приз имени Льва Яшина — награду лучшему вратарю сезона России 2025/26. Действующий обладатель приза Станислав Агкацев вновь номинирован, всего премию вручали 62 раза, а рекордсменом с 11 наградами остается Игорь Акинфеев.

В Сочи в микрорайоне Кудепста провели командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В учениях задействовали 15 структурных подразделений и ведомств, включая МЧС, аварийно-спасательные отряды, правоохранительные органы и коммунальные службы, а по итогам специалисты выработают рекомендации по совершенствованию алгоритмов действий при ликвидации стихийных бедствий.