Бывший мэр Георгиевска Виктор Губанов погиб в ДТП

В дорожно-транспортном происшествии скончался Виктор Губанов — бывший глава Георгиевска, почётный гражданин города и кавалер государственных наград, чья карьера на муниципальной службе насчитывала свыше трех десятилетий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Зайцева Фото: Telegram-канал Андрея Зайцева

Действующий мэр Георгиевска Андрей Зайцев сообщил в своем Telegram-канале о гибели Виктора Ивановича Губанова — экс-руководителя городской администрации и почётного гражданина муниципалитета. Причиной смерти стало дорожно-транспортное происшествие.

Биография Виктора Губанова неразрывно связана с Георгиевском. Трудовой путь он начинал на местном консервном заводе, впоследствии перейдя на руководящие позиции в партийном аппарате КПСС. На протяжении нескольких созывов Виктор Иванович избирался депутатом городского Совета.

В 1997 году Виктор Губанов занял пост первого заместителя главы городской администрации, а спустя четыре года — в 2001-м — был избран главой Георгиевска. Суммарный профессиональный стаж чиновника превысил 30 лет.

За годы службы Виктор Иванович был удостоен целого ряда наград: ордена Дружбы, ордена «Знак Почета», почетного диплома общественного фонда человеческих измерений «Ренессанс», а также многочисленных почетных грамот.

Церемония прощания состоится 26 июня. В 11:00 в Кафедральном соборе на улице Строителей пройдет чин отпевания. Андрей Зайцев выразил искренние соболезнования семье и близким покойного.

Станислав Маслаков