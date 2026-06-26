Финансовый конгресс, международный онкофорум «Белые ночи» и премия «Твердые знаки»

Современные экономические проблемы, стоящие перед Россией и миром; инновации, которые лягут в основу программ по совершенствованию юридического законодательства; технологии и экология, меняющие стандарты жизни в Петербурге и Ленинградской области,— эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовый конгресс Банка России

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Финансовый конгресс Банка России

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 1 по 3 июля в БКЗ «Октябрьский» пройдет Финансовый конгресс Банка России, более 30 лет остающийся ключевой площадкой для открытого диалога Банка России и финансового рынка и собирающий ежегодно свыше тысячи участников.

Старт программе даст пленарная дискуссия «Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности» с планируемым участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Участники дискуссии обсудят, удалось ли вернуть экономику к сбалансированному и устойчивому росту и как на нее способны повлиять изменчивые внешние обстоятельства.

Спикеры второй пленарной сессии поговорят о том, как финансовый рынок меняется под влиянием технологий, как его участники адаптируются к новой реальности, какие инструменты и практики появляются, а что может уйти в прошлое. Модератором выступит первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Панельные дискуссии будут посвящены вопросам экономики и денежно-кредитной политики, финансовой стабильности, развитию банковского регулирования, финтехнологиям и финансовому рынку, глобальной повестке. На конгрессе запланирована 21 сессия.

С 1 по 4 июля в Cosmos St. Petersburg Pribaltiyskaya Hotel состоится XII Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 2026». Особым акцентом программы в этом году станет празднование 150-летия со дня рождения основоположника отечественной онкологии, выдающегося ученого, врача Николая Николаевича Петрова. На эту ведущую экспертную площадку, работающую с 2014 года, ожидается приезд главных внештатных специалистов-онкологов Минздрава России и руководителей профильных центров страны. В программу «Белых ночей 2026» включены десятки профильных симпозиумов, консенсусов и мастер-классов. Одним из центральных событий станет сессия «живой хирургии». Прямые трансляции сложнейших вмешательств позволят в реальном времени наблюдать за работой лучших хирургов: онкоурологов, абдоминальных и торакальных хирургов, гинекологов, маммологов, а также специалистов в области криохирургии.

Приоритетное внимание будет уделено внедрению передовых технологий, от молекулярной диагностики и скрининга до инновационной лучевой и лекарственной терапии. Наряду с клиническими и научными аспектами, в рамках Форума особое внимание уделяется вопросам актуальной повестки цифровой трансформации здравоохранения. В программе предусмотрено обсуждение развития медицинских информационных систем, внедрения и практического применения технологий искусственного интеллекта, аналитики больших данных, цифровых решений для диагностики и лечения, телемедицинских технологий и систем поддержки принятия врачебных решений. Ряд сессий посвятят вопросам информационной безопасности, защите персональных и медицинских данных, нормативному регулированию и этическим аспектам использования цифровых технологий в системе здравоохранения. Отдельные блоки посвятят клеточной иммунотерапии и вопросам профессионального образования. Масштабируются сессии для среднего медицинского персонала. В этом году их будет две: «Состояние и пути развития кадрового потенциала медицинских сестер» и «Ядерная медицина: современные подходы в сестринском деле».

2 июля в «Ривер палас Отеле» пройдет «Летний HR день 2026». Эксперты отрасли обсудят HR-стратегии — точки роста и планирование с учетом макроэкономической ситуации и бренд работодателя как часть корпоративного бренда; посмотрят на «кадровый голод» глазами работодателя и кандидата, на HR — как на центр прибыли и его влияние на операционную прибыль и производительность труда, а на наставничество — как на систему перехода от эпизодического обучения к встроенной практике. Также разговор будет вестись о человекоцентричности — сохранении эмпатии и заботы о сотрудниках, о трансформации компании через вовлечение персонала и об этики ИИ в HR — о том, как избежать предвзятости алгоритмов при найме и оценке.

9 июля вечером состоится вручение ежегодной премии ИД «Коммерсантъ Северо-Запад» «Твердые знаки». Звание «Твердые знаки» учреждено издательским домом «Коммерсантъ» и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах.

Традиционно «Коммерсантъ» будет чествовать победителей в следующих номинациях: «Сделка года», «Самый полезный чиновник для бизнеса», «Женщина у руля», «Амбициозный проект года» и «Ответственный бизнес». На торжественной церемонии соберутся ключевые персоны города — представители бизнеса, органов государственной власти, деятели культуры и искусства.

В этот же день, 9 июля, ИД «Коммерсантъ Северо-Запад» проведет круглый стол «Вузы в эпоху турбулентности». Ключевым ограничителем в социальной сфере по-прежнему является дефицит кадров. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2032 года российской экономике потребуется почти 12 млн новых сотрудников. При этом уже сегодня на одного соискателя в Центральной России приходится до девяти рабочих мест. В СЗФО аналитики фиксируют умеренный уровень конкуренции: на одну вакансию в среднем поступает 5,6 резюме, что является нижней границей нормы. Такой дефицит кадров приводит к росту конкуренции за работников и давлению на зарплаты. Ответом на кадровый дефицит становится переход к системной кадровой политике, где определяющую роль играет связка «школа — вуз — предприятие». Как современная система образования отвечает вызовам нашего времени, на что делает упор в подготовке кадров для предприятий и как формирует Индустрию 4.0, расскажут спикеры круглого стола — топ-менеджеры петербургских университетов.

11 июля на площадке пространства SENO пройдет летний PROIT FEST 2026 — интерактивный IT-фестиваль для специалистов среднего и выше среднего уровня, который совмещает профессиональные дискуссии, нетворкинг и развлекательные форматы. Фестиваль проходит как неклассическая конференция, где общение строится на живых дискуссиях, баттлах, мастер-классах и игровых активностях, а не на классических лекциях. Программа разделена на пять секций для разных направлений IT и менеджмента, включая hard и soft skills.

29 июля «Коммерсантъ Северо-Запад» организует круглый стол «Современное здравоохранение: технологии, качество, доступность». Развитие медицинских технологий, внедрение цифровых решений и повышение качества медицинской помощи становятся ключевыми направлениями трансформации системы здравоохранения.

В рамках круглого стола представители медицинского сообщества, органов власти, бизнеса и экспертной среды обсудят актуальные тенденции отрасли, вопросы доступности медицинских услуг, внедрения инновационных практик и перспективы развития здравоохранения в современных условиях. Особое внимание будет уделено поиску эффективных решений, направленных на повышение качества жизни и сохранение здоровья населения.

Подготовила Светлана Куликова