СКФУ вошел в топ-50 национального рейтинга и возглавил список вузов Северного Кавказа

Северо-Кавказский федеральный университет занял 31-ю строчку в Национальном рейтинге университетов группы Интерфакс — 2026, охватывающем 395 отечественных вузов, и одновременно возглавил региональный список учебных заведений Северо-Кавказского федерального округа, сообщили в университете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Ставропольский вуз впервые закрепился в первой полусотне одного из наиболее авторитетных университетских рейтингов страны. В общем зачете СКФУ расположился на 31-й позиции, опередив все высшие учебные заведения СКФО. Соответствующие данные опубликовала информационная группа Интерфакс, которая формирует подобный срез академической среды с 2010 года.

Методология исследования базируется на шести блоках показателей: качество образовательного процесса, научная активность, состояние социальной инфраструктуры, партнерское взаимодействие с внешними структурами, инновационная и предпринимательская деятельность, а также узнаваемость университетского бренда. Декларируемые цели рейтинга — независимая оценка соответствия российских университетов мировым стандартам, совершенствование инструментов анализа деятельности академических институтов и укрепление диалога между научным сообществом и широкой аудиторией.

Параллельно СКФУ возглавил профильный рейтинг по подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, составленный Альянсом в сфере ИИ. Результаты опубликованы в июне 2025 года. В исследовании приняли участие 193 вуза из 58 субъектов Российской Федерации; его методология согласована с Министерством науки и высшего образования РФ. Среди северокавказских университетов СКФУ занял первое место.

Позитивная динамика прослеживается и в рейтинге RAEX100: в текущем году университет поднялся на две ступени относительно предыдущего периода и зафиксировался на 56-й строчке, что аналитики расценивают как свидетельство устойчивой конкурентоспособности вуза в общероссийском масштабе.

Кадровый потенциал учреждения подкрепляет эти результаты: сегодня в университете работают 169 докторов и 749 кандидатов наук. Исследовательская работа ведётся на площадке 135 кафедр, из которых 46 имеют статус базовых — они функционируют в кооперации с профильными научными центрами и производственными предприятиями.

Станислав Маслаков