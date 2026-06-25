Верховный суд Дагестана подтвердил приговор экс-президенту Нотариальной палаты

Верховный суд Дагестана отклонил апелляционную жалобу бывшего президента республиканской Нотариальной палаты Шамсутдина Джалаева, осужденного за предоставление поддельных документов о стажировке при получении нотариального статуса, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГТРК «Дагестан» Фото: ГТРК «Дагестан»

Приговор в отношении экс-руководителя Нотариальной палаты Дагестана Шамсутдина Джалаева вступил в законную силу: республиканский Верховный суд признал решение нижестоящей инстанции обоснованным и оставил его без изменений. Осужденному назначено семь месяцев ограничения свободы.

В основе уголовного дела — обстоятельства, связанные с получением Шамсутдином Джалаевым нотариального статуса. Согласно материалам разбирательства, с июля 1998 по август 2009 года он проходил службу в органах МВД. После её завершения Шамсутдин Джалаев решил сменить профессиональную сферу и заняться нотариальной деятельностью. Для этого ему потребовалось представить подтверждение прохождения обязательной стажировки — однако вместо реального её прохождения он предъявил поддельный документ. Согласно бумагам, практику он якобы проходил под руководством своего отца — Магомеда Джалаева, занимавшего на тот момент должность президента Нотариальной палаты республики. Судебные инстанции установили, что в действительности никакой стажировки не было.

Тем не менее фиктивное удостоверение открыло Шамсутдину Джалаеву путь в профессию: в 2011 году он был наделен полномочиями нотариуса, а семь лет спустя, в 2018-м, занял пост президента палаты, сменив на нём отца. В мае 2025 года он покинул эту должность.

В ходе апелляционного заседания защита настаивала на процессуальных нарушениях при первоначальном рассмотрении дела — в частности, указывала на несоблюдение принципа презумпции невиновности и отсутствие ряда экспертиз. Суд эти доводы отверг. Показания свидетелей, среди которых оказались родственники и близкие знакомые осужденного, также не повлияли на исход апелляции.

Станислав Маслаков