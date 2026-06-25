Прокуратура Дагестана взяла под контроль дело о перестрелке в Махачкале

Прокуратура Республики Дагестан взяла под личный контроль расследование уголовного дела о вооруженном конфликте на территории заброшенной школы в махачкалинском поселке Тарки, в результате которого один человек погиб, а двое получили огнестрельные ранения, сообщили в прокуратуре РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство республики установило особый контроль за ходом следственных мероприятий по уголовному делу, связанному со смертельной перестрелкой в посёлке Тарки. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на жизнь двух человек из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также вооруженное хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 24 июня на площадке бывшего школьного учреждения в Тарках. Первоначально между несколькими жителями посёлка вспыхнула словесная ссора, которая быстро переросла в вооруженное столкновение. На начальном этапе конфликта один из его участников открыл огонь из травматического пистолета по 21-летнему местному жителю, нанеся ему огнестрельные ранения.

Вслед за этим ситуация вышла из-под контроля: завязалась полноценная перестрелка. Один из участников драматических событий скончался от полученных ранений прямо на месте происшествия. Второй пострадавший с огнестрельными травмами был в экстренном порядке госпитализирован в медицинское учреждение.

Расследование инцидента ведут следственные органы. Прокуратура Республики Дагестан держит процессуальный ход дела на постоянном контроле, обеспечивая надзор за полнотой и сроками проводимых следственных действий.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Следственный отдел по Советскому району Махачкалы возбудил уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух человек и вооруженном хулиганстве после того, как конфликт между жителями поселка Тарки перерос в перестрелку с одним погибшим и двумя пострадавшими.

Станислав Маслаков