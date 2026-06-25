Шоу кошек театра Куклачева, хиты «Сектора Газа» и продолжение «Трех богатырей»

В эти выходные в Новороссийске состоится ряд культурных мероприятий: концерты, спектакли и шоу кошек от театра Куклачева. Кроме того, в кинотеатрах города можно будет посмотреть фильмы на любой вкус, включая продолжение трилогии о легендарных трех богатырях. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Какие спектакли посетить

27 июня в 19:00 в Новороссийском городском театре представят спектакль «Дом Бернарды Альбы». В описании постановки задается вопрос: способна ли материнская любовь обернуться трагедией? Зрителям предстоит задуматься о том, где проходит тонкая грань между безоговорочной преданностью семейным устоям и давлением общества. Для Бернарды счастье ее дочерей стоит на первом месте, но какой ценой?! Бесконечно любя их и стараясь обеспечить им светлое будущее, мать, сама того не ведая, разрушает их жизни.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

28 июня в 12:00 в Новороссийском городском театре кошек Юрия Куклачева покажет детский спектакль «Коты спасают мир», в котором примут участие 30 пушистых актеров. Сюжет рассказывает о том, как ужасный Вирион, правитель королевства микробов и вирусов, пытается захватить Землю и превратить всех детей в грязнуль. На его пути встают профессор медицины Док и известный блогер Тик, которые вместе со зрителями отправляются на поиски коварного Вириона и его мутантов. Это яркое и веселое представление напомнит о важных вещах, поразит спецэффектами, увлекательными приключениями и сложными трюками кошек.

Стоимость билетов — от 2300 руб. (0+)

28 июня в Новороссийске пройдет аудиоспектакль «393 шага». Он начнется в 18:00 у фонтана на бульваре Черняховского, а завершится у мемориального комплекса «Малая Земля».

«393 шага» — это часовое погружение в одну из самых значимых страниц истории города-героя Новороссийск. Вашими аудиогидами будут непосредственные участники тех событий. Шаг за шагом участники пройдут дорогой освободительного десанта, вместе с ними перенесутся на передовую, в места боевой славы, где сегодня неспешно течет привычная жизнь. Аудиопрогулка проходит в специальных стереонаушниках.

Стоимость билетов — 800 руб. (12+)

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На какие концерты сходить

27 июня в 19:00 в музейно-историческом комплексе Абрау-Дюрсо пройдет концерт группы «Резонанс». Гостей ждет вечер на стыке жанров, где в зале среди туннелей классическое оперное пение встретится со звучанием бас-гитары и клавиш. Сопровождение от шеф-сомелье станет частью единого сенсорного переживания, создавая атмосферу, в которой звук и вкус вступают в диалог.

Стоимость билетов — от 7000 руб. (18+)

28 июня в 19:00 в Новороссийском городском театре пройдет концерт группы JAWA. Это проект Владимира Лобанова, легендарного соло-гитариста «золотого» состава группы «Сектор Газа». Вместе с ним на концертах выступают музыканты, которые также входили в этот легендарный состав. В большой концертной программе прозвучат лучшие хиты, проверенные временем.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (18+)

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Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) зрители могут посмотреть семейные комедии, мультфильмы и ужасы.

Продолжается показ комедии «Холоп-3» режиссера Клима Шипенко, которая является продолжением популярной франшизы. Сюжет фильма рассказывает о супругах Лене и Борисе Вяземских, решивших продать семейную компанию, развестись и начать новую жизнь. Однако их дети, Милана и Елисей, имеют другие намерения. Они обращаются за помощью к Грише и его команде, надеясь спасти семью. Теперь молодые люди будут вынуждены пройти через перевоспитание в эпоху Петра I, где их ждут морские приключения и опасности. Эти испытания помогут им переосмыслить свое прошлое и понять, что семья — самое важное в жизни. В ролях — Кристина Асмус, Милош Бикович и Павел Прилучный.

Стоимость билетов — 300 руб. (16+)

В кинотеатрах также можно увидеть триллер под названием «Оно. Ночной кошмар». Сюжет фильма рассказывает о Саре, матери, которая страдает от лунатизма. Ее преследуют ужасные воспоминания о трагедии — автомобильной катастрофе, в которой погибла ее дочь. В своих кошмарах Сара видит нечто необъяснимое и пугающее. Когда эти кошмары начинают вторгаться в ее реальную жизнь и угрожать ее сыну, она осознает, что должна раскрыть тайну прошлого, погружаясь в мир своих ночных кошмаров.

Стоимость билетов — 300 руб. (18+)

С 25 июня в российских кинотеатрах стартовал показ мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Этот третий и заключительный спецвыпуск трилогии, созданной студией «Мельница», обещает быть насыщенным приключениями. В центре сюжета — три богатыря, которые, несмотря на усталость и многочисленные дела, продолжают защищать город и его жителей. Им предстоит вернуть Князю волшебную ель, избавляющую от бед, снять любовные чары Бабы Яги с Коня Юлия и поставить на место зазнавшегося пенька, решившего стать главным любимцем Князя. Так день за днем, без отдыха, богатыри несут на своих плечах весь город.

Стоимость билетов — 300 руб. (6+)

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