Концерт Григория Лепса, «Ночной бизнес» и музыкальные лекции

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить концерт Григория Лепса, увидеть комедийный спектакль. Также можно сходить на премьеры фильмов или лекцию о композиторе Михаиле Глинке. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

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Где послушать музыку

26 июня в 19:00 в Зимнем театре оркестр Cagmo представит новую концертную программу по творчеству итальянского композитора Людовико Эйнауди. «Концерт тематически поделен на две части: первые семь треков — оригинальные версии популярных саундтреков маэстро, а остальные — уникальные оркестровые аранжировки от оркестра Cagmo, высоко оцененные самим Людовико Эйнауди»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 3100 руб. (6+)

28 июня в 17:00 в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской выступит обладатель премии «Органист года» Владимир Королевский. «В своей коллекции шедевров органист Владимир Королевский собрал творения великих мастеров эпохи барокко — Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха. Сочинения XIX столетия с запоминающимися мелодиями — благородная “Аве Мария” Франца Шуберта, мистическое шествие “В пещере горного короля” Эдварда Грига и торжественный “Свадебный марш” Феликса Мендельсона — внесут свой шарм в атмосферу музыкального вечера,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

28 июня в 19:00 в концертном зале «Фестивальный» пройдет концерт Григория Лепса. «В этот вечер Григорий Лепс представит особую программу — сочетание любимых хитов, ставших саундтреком целого поколения, и новых песен, которые уже покоряют сердца слушателей. Зрителей ждут живое звучание, невероятная харизма артиста и неповторимое сценическое шоу»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 3500 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

27 июня в 20:00 в Зимнем театре состоится мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари и Ромео и Джульетта». «Это яркая, динамичная, костюмированная и театрализованная программа в живом исполнении звезд первого состава оригинальных мюзиклов»,— сказано в описании. Первое отделение — это история «Нотр Дам де Пари», а второе отделение — история «Ромео и Джульетты». Театр-постановщик — Антреприза. Режиссер — Алексей Петров.

Стоимость билета — от 1500 руб. (6+)

28 июня в 20:00 на сцене Зимнего театра пройдет спектакль «Запчасти для счастья» (комедия). «В этой зажигательной комедии один случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с непредсказуемыми поворотами. Шесть человек, каждый со своей историей, эмоциями и тайнами, сталкиваются в небольшой квартире, где внезапно ломаются не только планы, но и устоявшиеся отношения»,— сказано в описании. В ролях: Александр Носик, Елена Бирюкова, Анна Невская, Наталья Хорохорина, Виктор Логинов, Гурам Баблиашвили. Театр-постановщик — Антреприза.

Стоимость билета — от 1000 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

26, 27 и 28 июня в «Кино Море Молл», «City Stars Олимп», «Юбилейном» и City Stars (Адлер) состоится премьера мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (приключения, фэнтези, семейный). «Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причем, в самом прямом смысле. Главное, чтобы не уронили»,— сказано в аннотации. Режиссеры — Екатерина Салабай, Анна Миронова.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

В кинотеатрах также покажут фильм «Малыш-каратист» (боевик, драма, спорт, семейный). Сюжет: двенадцатилетний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Школьные травли и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, Саша впадает в отчаяние. В поисках силы он начинает заниматься карате. Строгий сэнсэй Дмитрий и его дочь Маша помогают Саше преодолеть страх и обрести внутреннюю силу. Режиссер — Алексей Алфёров.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

В кинотеатрах Сочи также покажут фильм «Ночной бизнес» (боевик, триллер, комедия). «Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей не менее роскошной женой. Но за высокий статус в мире порока рано или поздно приходится платить. Когда его грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля, Манко понимает, что попал по полной. Теперь ему предстоит защитить семью, показать всем, кто тут авторитет — и желательно выжить в процессе»,— сказано в описании. В ролях — Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол. Режиссер — Деррик Борте.

Стоимость билета — от 450 руб. (18+)

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Куда сходить еще

26 июня в 20:00 на концертной площадке Red Buffet выступят Эрнест Таржуманян и Гев Абрамян — участники шоу Stand Up на телеканале ТНТ, «Открытый микрофон» и «Оф не знаю».

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

27 июня в 17:00 в концертном центре «Сириус» исследователь русской музыки XIX—XX веков Даниил Топилин прочитает лекцию «Как звучала Москва 1920-х годов. Фокстрот и танго, джаз и авангард».

Стоимость билета — 500 руб. (6+)

28 июня в 17:00 в концертном центре «Сириус» Даниил Топилин выступит с лекцией «Михаил Иванович Глинка. Русская классическая музыка: начало». «Несмотря на обширную научную литературу, фигура Глинки продолжает привлекать внимание исследователей. На лекции, приуроченной к 220-летию со дня рождения композитора, мы поговорим об истории создания и художественных концепциях его опер, а также проследим ключевые события его биографии»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — 500 руб. (6+)

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