Двое задержаны после смертельной перестрелки у школы в пригороде Махачкалы

Следственный отдел по Советскому району Махачкалы возбудил уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух человек и вооруженном хулиганстве после того, как конфликт между жителями поселка Тарки перерос в перестрелку с одним погибшим и двумя пострадавшими, сообщили в СУ СК по РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Трагедия на территории заброшенной школы в поселке Тарки унесла жизнь одного человека и отправила ещё двух в больницу. Инцидент произошел 24 июня: ссора между несколькими местными жителями стремительно переросла в вооружённое столкновение.

На начальном этапе конфликта один из его участников открыл огонь из травматического пистолета по 21-летнему жителю поселка. Молодой человек получил огнестрельные ранения. Однако инцидент на этом не завершился: спустя короткое время противостояние вспыхнуло с новой силой и вылилось в перестрелку. В результате обмена выстрелами один мужчина погиб прямо на месте событий, второй с огнестрельными травмами был госпитализирован — медики успели оказать ему необходимую помощь.

Следственный отдел по Советскому району Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также вооруженное хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В рамках расследования установлены двое подозреваемых. Один из них задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, второй проходит лечение в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую, баллистическую и молекулярно-генетическую экспертизы. Работа по закреплению доказательной базы и восстановлению полной картины событий продолжается.

Станислав Маслаков