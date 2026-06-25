В микрорайоне Кудепста отработали действия при угрозе ЧС

В Сочи в микрорайоне Кудепста провели командно-штабные учения по теме действий сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, руководящего состава и персонала организаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Учения организовали в соответствии с Планом основных мероприятий города по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год.

По легенде учений, из-за продолжительных дождей в горах Адлерского района уровень рек поднялся до критических отметок. Возникла угроза подтоплений, схода селевых потоков и оползней. Все экстренные службы города привели в режим повышенной готовности.

Первым поступил сигнал от жителей села Верхнениколаевского о резком подъеме уровня воды в реке до опасной отметки. Позже поступила новая вводная: в результате подтопления произошло короткое замыкание электропроводки, после чего возник пожар в банном комплексе. Для отработки обоих сценариев задействовали профильные службы города.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов заявил, что регулярные учения позволяют поддерживать готовность к любым вызовам. Он отметил, что город отличается сложным рельефом и климатическими особенностями, поэтому взаимодействие служб необходимо отрабатывать до автоматизма.

По словам Дмитрия Зенцова, сценарий с подъемом уровня рек, угрозой подтоплений и возгораниями из-за замыканий максимально приблизили к реальным ситуациям. Он подчеркнул, что это позволяет проверить техническую готовность служб и способность оперативно принимать решения в условиях дефицита времени. Проведенные учения подтвердили готовность всех задействованных структур к реагированию на возможные угрозы.

В учениях приняли участие 15 структурных подразделений и ведомств, включая администрацию Адлерского внутригородского района, подразделения МЧС России, аварийно-спасательные отряды, правоохранительные органы, Единую дежурно-диспетчерскую службу, скорую медицинскую помощь, коммунальные и энергетические предприятия.

По итогам командно-штабных учений специалисты выработают рекомендации по совершенствованию алгоритмов действий при ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. В администрации города отметили, что подобные тренировки проводят в Сочи на регулярной основе для поддержания высокого уровня готовности служб к нештатным ситуациям.

Мария Удовик