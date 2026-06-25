Из Сочи в ЛНР отправили 20 тонн гуманитарной помощи

Из Сочи в Луганскую Народную Республику направили 20 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих добровольческой бригады «Север» и бойцов СВО, проходящих лечение в госпиталях ЛНР. Груз собрала одна из инициативных групп сочинских предпринимателей строительной сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В состав гуманитарной помощи вошли продукты длительного хранения, крупы, вода, овощи и фрукты. Доставку на линию фронта осуществит заместитель командира штурмового отряда бригады «Север-V» добровольческого корпуса Министерства обороны РФ с позывным «Учитель».

Это уже третья партия гуманитарного груза, которую сочинские предприниматели направили в подразделение. Ранее по заявкам с передовой военнослужащим отправили средства гигиены, одежду, медикаменты, строительные материалы для укреплений и мототехнику.

Заместитель главы Сочи Александр Митников сообщил, что гуманитарная миссия по поддержке участников СВО и жителей новых регионов продолжается. По его словам, в эту работу включились жители курорта, предприниматели, общественные и национальные объединения.

В администрации города отметили, что пункты сбора гуманитарной помощи продолжают работать во всех районах курорта. Передать необходимые грузы можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.

Мария Удовик