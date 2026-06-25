На Ставрополье потребление мобильного интернета 4G выросло на 220% за год

Объем потребляемого мобильного интернет-трафика в сети четвертого поколения (4G) в Ставропольском крае за 2025 год увеличился более чем втрое по сравнению с предыдущим годом. Одновременно продолжился рост использования сетей третьего поколения. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Согласно документу, по итогам 2025 года объем мобильного интернет-трафика в сети 4G увеличился на 220% по сравнению с 2024 годом. Для сравнения, потребление трафика в сетях 3G выросло лишь на 25%.

Авторы мониторинга связывают рост с продолжающимся развитием телекоммуникационной инфраструктуры региона. В течение 2025 года операторы ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» построили и модернизировали более 1,5 тыс. базовых станций мобильной связи. Кроме того, с 2025 года услуги мобильной связи в Ставропольском крае начал оказывать оператор ООО «Т2 Мобайл», который построил свыше 1 тыс. базовых станций и инвестировал в развитие сети более 7,9 млрд руб.

По данным мониторинга, возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости не менее 1 Мбит/с имеют 87% домохозяйств региона. Количество пользователей услуг мобильного широкополосного доступа к сети интернет приближается к 2 млн человек. Покрытие мобильной связью стандарта 2G достигает 98% территории края, где проживает 99% населения.

В документе также отмечается, что в рамках федеральных программ устранения цифрового неравенства за последние годы в крае построены базовые станции мобильной связи в 44 малых населенных пунктах, а до 2030 года такие объекты планируется создать еще в 122 селах и поселках.

Валерий Климов