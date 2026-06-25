Голкипер махачкалинского «Динамо» номинирован на приз имени Льва Яшина

25-летний голкипер футбольного клуба «Динамо» (Махачкала) Давил Волк вошел в список претендентов на ежегодную награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Приз по традиции вручают лучшему голкиперу по итогам сезона Российской премьер-лиги и Кубка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Давид Волк родился 11 апреля 2001 года в Казани. Футболом занимается с семилетнего возраста, в академии казанского «Рубина». В 2018 году перешел в молодежную команду «Нефтехимик», а в январе 2019-го вернулся в «Рубин», подписав контракт с основной командой.

В сентябре 2020 года присоединился к калининградской «Балтике». В январе 2023-го на правах свободного агента перешел в махачкалинское «Динамо». В сезоне-2023/24 помог команде стать серебряным призером Первой лиги и выйти в высший дивизион. 21 июля 2024 года сыграл дебютный матч за «Динамо» в чемпионате России против клуба «Химки».

За свою карьеру Давид Волк провел 69 матчей, где пропустил 75 мячей, 23 игры — без пропущенных голов.

Организатор приза имени Льва Яшина — издательский дом «Коммерсантъ». Редколлегия определяет победителя, после чего вручается награда.

Сергей Емельянов