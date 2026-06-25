Частные компании контролируют почти весь рынок благоустройства Ставрополья

Доля частных компаний на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды в Ставропольском крае по итогам 2025 года превысила 93%, значительно опередив установленный целевой показатель развития конкуренции. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

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Согласно документу, на долю организаций частной формы собственности пришлось в среднем 93,7% выручки рынка благоустройства городской среды при плановом значении 83,3%. Таким образом, фактический показатель оказался выше целевого более чем на 10 процентных пунктов.

Высокой остается и доля частного бизнеса в сфере содержания придомовых территорий многоквартирных домов. По итогам 2025 года управляющие компании и индивидуальные предприниматели частной формы собственности обеспечивали обслуживание 98,08% такого рынка.

Авторы мониторинга отмечают, что развитие конкурентной среды в сфере благоустройства является одним из факторов повышения качества городской среды. В 2025 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», в крае были благоустроены 37 общественных пространств, в том числе 18 — в сельской местности. Общий объем финансирования работ превысил 1 млрд руб.

Всего с начала реализации программы в 33 муниципальных образованиях Ставропольского края благоустроено 129 общественных территорий. Кроме того, в 2025 году завершены два проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: сквер на улице Буачидзе/Пушкина в Ессентуках и сквер «Молодежный» в Лермонтове.

По данным мониторинга, 83,6% жителей удовлетворены качеством работ по благоустройству городской среды, а 53,3% участников опроса считают, что за последние три года качество таких работ повысилось.

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