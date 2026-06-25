Игрок «Пари НН» Никита Медведев вновь претендует на приз «Вратарь года»

Голкипер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев вновь вошел в число кандидатов на приз имени Льва Яшина «Вратарь года» по итогам российского футбольного сезона 2025/26. «Ъ» с 1960 года определяет лучшего голкипера сезона, в этом году на звание претендуют 13 игроков, первым этапом проходит читательское голосование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

30-летний Никита Медведев уроженец Ижевска. На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году за клуб «Зенит-Ижевск». В феврале 2016 года перешел в ФК «Ростов». В 2017 году дебютировал в еврокубках в матче 1/16 Лиги Европы против чешской «Спарты». С июня 2017 года стал играть за в московский «Локомотив», в августе 2020 года перешел в казанский ФК «Рубин». В июле 2022 года вернулся в футбольный клуб «Ростов», а 23 июня 2024 года подписал трехлетний контракт с «Пари Нижний Новгород» на правах свободного агента.

В 2025 году стал капитаном «Пари НН», в сезоне-2025/26 РПЛ признан лучшим по сейвам, разделив первую строчку с вратарем «Локомотива» Антоном Митрюшкиным.

На текущий момент он сыграл 167 матчей, в которых пропустил 213 голов и провел 43 «сухих» матча. По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €750 тыс.