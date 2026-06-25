Голкипер «Сочи» вошел в число претендентов на приз имени Льва Яшина

Голкипер ФК «Сочи» Александр Дегтев вошел в число претендентов на приз имени Льва Яшина — награду лучшему вратарю футбольного сезона России 2025/26. Голосование за кандидатов организовал «Коммерсантъ», который продолжает традицию определения лучшего голкипера страны, начатую еще в 1960 году. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Всего на звание лучшего вратаря сезона претендуют 13 игроков. В число кандидатов также вошли Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»), Александр Максименко («Спартак»), Никита Медведев («Пари Нижний Новгород»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Богдан Овсянников («Оренбург»), Сергей Песьяков («Крылья Советов»), Евгений Ставер («Рубин») и Рустам Ятимов («Ростов»).

На награду номинируют вратарей, которые провели не менее 20 матчей за сезон и сыграли больше половины встреч Российской премьер-лиги — минимум 16 матчей чемпионата. По итогам сезона этим требованиям соответствовали 13 голкиперов.

Действующий обладатель приза Станислав Агкацев вновь вошел в число претендентов. Вратарь ФК «Краснодар» второй сезон подряд провел полностью без пропусков матчей, однако в этот раз команда осталась без трофеев.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина является ежегодной наградой лучшему голкиперу футбольного сезона сначала СССР, а затем России. Награду учредил журнал «Огонек» в 1960 году после победы сборной СССР на первом чемпионате Европы по футболу. Первым лауреатом стал Лев Яшин — вратарь московского «Динамо» и сборной СССР. После вхождения «Огонька» в структуру «Коммерсанта» в 2009 году премию вручает издательский дом «Коммерсантъ».

Победителя определяет редакционная коллегия «Коммерсанта» на основе читательского голосования и консультаций с футбольными специалистами.

Всего приз имени Льва Яшина вручали 62 раза — 31 раз в СССР и 31 раз в России. Долгое время рекордсменом по количеству наград оставался Ринат Дасаев, которого признавали лучшим вратарем страны шесть раз. В 2013 году его рекорд превзошел Игорь Акинфеев. Голкипер ЦСКА сейчас является обладателем 11 наград.

По три раза премию получали Лев Яшин, Евгений Рудаков, Станислав Черчесов, Сергей Овчинников и Вячеслав Малафеев.

Голкипер ФК «Локомотив» Москва Маринато Гильерме остается единственным лауреатом премии, родившимся за пределами постсоветского пространства.

Рекордсменами по количеству наград остаются вратари ФК «Спартак» Москва — представители клуба получали приз 14 раз. На втором месте идут голкиперы ЦСКА с 13 наградами, на третьем — вратари ФК «Локомотив» Москва с семью премиями.

Лауреатами награды также становились представители тбилисского «Динамо», московского «Торпедо», донецкого «Шахтера», волгоградского «Ротора», «Ростова» и «Краснодара». Премию не вручали в 1978 и 1999 годах, поскольку редакционная коллегия не определила достойного кандидата. Также лучшего вратаря не выбрали по итогам сезона 2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Мария Удовик