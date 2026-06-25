Воронежская область — новый импульс инвестиций благодаря сотрудничеству с «Альфа-Банком»

В Воронеже состоялась деловая встреча руководителя Агентства по привлечению инвестиций и региональному развитию Воронежской области Елены Лапиной с региональным управляющим «Альфа-Банка» Евгением Борисовым. На совещании было подписано соглашение о намерениях, направленное на развитие инвестиционного потенциала региона.

Фото: АО «Альфа-Банк»

Ключевые направления сотрудничества

Муниципальные проекты. Участники обсудили возможности финансирования инициатив в муниципальных образованиях. По мнению Лапиной, именно на уровне местных сообществ формируется первая площадка для роста бизнеса. «Альфа-Банк» готов выступать в роли партнёра, предоставляя доступные кредиты, экспертизу и помощь в подготовке проектов к требованиям финансовых институтов.

Преференциальные территории. Особое внимание уделено индустриальным паркам и особым экономическим зонам, где уже создана необходимая инфраструктура для реализации крупных инвестпроектов. Представитель банка подтвердил готовность сопровождать будущих резидентов этих площадок, предлагая финансовую поддержку и консультации.

Государственно-частное партнёрство. «Альфа-Банк» выразил интерес к работе в формате ПЧП, предлагая экспертные услуги компаниям-инвесторам, желающим использовать концессионные схемы в разных отраслях.

Социальные приоритеты региона

Губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев подчеркнул важность развития социальной сферы — здравоохранения, образования, культуры и спорта. По словам Елены Лапиной, привлечение частного капитала в эти направления повышает качество жизни населения и создает более благоприятный инвестиционный климат.

Перспективы дальнейшего взаимодействия

По итогам встречи стороны договорились о продолжении совместной работы и практической реализации согласованных инициатив. Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию Воронежской области будет и дальше активно взаимодействовать с банковскими структурами, обеспечивая инвесторам доступ к финансовым инструментам, экспертизе и гибким кредитным решениям. Это позволит упростить запуск новых предприятий, снизить барьеры и повысить инвестиционную привлекательность региона.

АО «Альфа-Банк»