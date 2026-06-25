Инфляция замедлилась в большинстве регионов Северного Кавказа

В мае годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В 10 из 15 субъектов цены в среднем росли медленнее, чем в апреле, либо снизились, сообщили в Южном ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основной вклад в замедление инфляции внесли продукты питания. Во всех регионах Юга и Северного Кавказа продолжили дешеветь куриные яйца благодаря росту их производства. Почти повсеместно снизились цены на овощи и фрукты. В Банке России объясняют это сезонным сокращением затрат тепличных хозяйств на электроэнергию и отопление, увеличением объемов производства, а также укреплением рубля, благодаря которому подешевела импортная плодоовощная продукция.

В то же время в большинстве регионов выросли цены на сахар. Это связано с сокращением запасов продукции, произведенной из прошлогоднего урожая сахарной свеклы.

Рост цен на непродовольственные товары оставался умеренным. За исключением бензина, многие категории техники и электроники подешевели. В частности, снизились цены на телевизоры, бытовую технику, инструменты, смартфоны, умные часы и беспроводные наушники. В Банке России связывают это с укреплением курса рубля.

При этом наиболее высокие темпы роста цен сохраняются в сфере услуг. Продолжили дорожать бытовые и медицинские услуги, а также санаторные путевки и железнодорожные билеты, спрос на которые традиционно увеличивается перед началом сезона отпусков.

В Банке России отмечают, что продолжают проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до целевого уровня в 4%. Регулятор рассчитывает привести рост спроса в соответствие с возможностями экономики по увеличению предложения товаров и услуг.

Валерий Климов