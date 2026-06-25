В Банке России объяснили, почему инфляция на Ставрополье выше общероссийской

Годовая инфляция в Ставропольском крае по итогам мая составила 5,9%, превысив общероссийский показатель в 5,3% главным образом из-за более поздней индексации тарифов на общественный транспорт. Об этом на пресс-конференции в Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России рассказал управляющий отделением Георгий Тикунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его словам, рост стоимости пассажирских перевозок стал локальной особенностью региона и оказал заметное влияние на общий уровень инфляции.

«Это чисто локальная история для Ставропольского края. Цены на пассажирский транспорт были проиндексированы именно в мае, тогда как во многих других регионах это произошло раньше. Поэтому статистически мы увидели такой скачок»,— пояснил господин Тикунов.

При этом, отметил он, по ряду продовольственных товаров ситуация в крае складывалась лучше, чем в среднем по стране. Так, куриные яйца в регионе подешевели на 8,6% против 6,4% в целом по России, а плодоовощная продукция — на 8,3% против 6%.

По словам управляющего отделением, этому способствовал рост производства местной сельхозпродукции. В частности, урожай тепличных огурцов в крае увеличился примерно на 45%, что привело к более заметному снижению цен на овощи.

Отдельные непродовольственные товары также подорожали, однако это не связано с фундаментальными экономическими причинами. «По моющим и чистящим средствам ничего необычного не произошло. Закончились акции, и цены просто вернулись к прежнему уровню»,— отметил Георгий Тикунов.

Отвечая на вопрос о дальнейшем росте тарифов на общественный транспорт, он подчеркнул, что Банк России не участвует в их установлении. Вместе с тем регулятор заинтересован в развитии безналичной оплаты проезда, поскольку акции платежных систем и перевозчиков позволяют пассажирам снижать свои расходы.

«Мы видим задачу в том, чтобы предоставить людям наиболее выгодные способы оплаты общественного транспорта»,— сказал господин Тикунов.

Роман Лаврухин