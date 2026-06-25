Последний поезд Из Минвод в Крым уйдет 27 июня

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» обнародовал расписание завершающих рейсов для отмененных в текущем сезоне поездов крымского направления, а оперативный штаб республики дополнительно сообщил о сокращении числа составов «Таврия» до семи в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» опубликовала перечень дат, которыми завершится движение отмененных поездов крымского направления в нынешнем сезоне. Информация распространена через оперативный штаб полуострова.

Раньше других прекратит курсировать поезд № 464/463 сообщением Москва — Феодосия: его финальный выход из столицы состоялся 23 июня, обратный рейс из Керчи завершится 25 июня. Поезд № 173/174 Москва — Евпатория в последний раз отправится из Москвы 24 июня, из Керчи — 27 июня.

Московские маршруты закрываются поэтапно. Состав № 67/68 Москва — Симферополь совершит финальный выход из столицы 26 июня, обратный — из Керчи 27 июня. Поезд № 473/474 Смоленск — Симферополь покинет Смоленск в последний раз также 26 июня, а из Керчи выйдет 24 июня. Московский поезд № 97/98 на Симферополь завершит сезон отправлением из Москвы 6 июля, обратный рейс из Керчи состоится 4 июля.

Северо-западное направление закроется 28 июня: именно тогда поезд № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь уйдёт с Московского вокзала в последний раз, а из Керчи он выйдет 30 июня.

Составы с Юга России и Урала прекращают движение несколько позже. Поезд № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь совместно с прицепной группой № 417/418 из Владикавказа отправится в последний раз 27 июня — как из Минеральных Вод, так и из Владикавказа, а обратный рейс из Керчи назначен на 28 июня. Состав № 193/194 Челябинск — Симферополь с прицепной группой № 241/242 из Оренбурга завершит сезон 3 июля из обоих городов отправления; из Керчи он уйдёт 30 июня.

Самыми поздними датами закрытия отмечены северные и сибирские маршруты. Поезд № 183/184 Мурманск — Севастополь вместе с архангельской прицепной группой № 414/413 сделает последний выход из Мурманска 2 июля, из Архангельска — 3 июля; обратный рейс из Керчи запланирован на 29 июня. Состав № 141/142 Пермь — Симферополь отправится из Перми в последний раз 11 июля, из Керчи — 8 июля. Финальным в общем списке станет поезд № 75/76 Омск — Симферополь: он покинет Омск 8 июля, а Керчь — 5 июля.

Накануне, утром 25 июня, оперативный штаб Крыма принял решение о существенном сокращении интенсивности железнодорожного сообщения с полуостровом на фоне топливного и логистического коллапса. Отныне на маршрутах «Таврии» будут задействованы лишь семь пар поездов в день. В расписании сохраняются следующие направления: № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 27/28 и № 453/454 Москва — Симферополь, № 91/92 Москва — Севастополь, № 315/316 Адлер — Симферополь, № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, а также № 17/18 и № 167/168 Москва — Симферополь.

Доставку пассажиров между Керчью и крымскими городами перевозчик намерен обеспечивать силами автобусных операторов, несмотря на острый топливный кризис.

Станислав Маслаков