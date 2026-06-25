В Банке России на Ставрополье отметили, что депозиты позволяют «немного заработать»

Ставки по банковским вкладам остаются выше текущей инфляции, поэтому депозиты позволяют не только сохранить сбережения, но и получить дополнительный доход. Об этом на пресс-конференции в Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России заявил управляющий отделением Георгий Тикунов.

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По его словам, ключевая ставка Банка России напрямую влияет на стоимость банковских продуктов. После ее изменения кредитные организации, как правило, корректируют ставки по кредитам и депозитам практически одновременно.

«Даже после снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов ставки по депозитам остаются весьма привлекательными. Они выше инфляции, а значит позволяют не только сохранить деньги, но и немного заработать»,— отметил господин Тикунов.

Он напомнил, что вклады физических лиц на сумму до 1,4 млн руб. застрахованы государством, что делает этот инструмент одним из наиболее надежных для хранения сбережений.

По словам управляющего отделением, снижение ключевой ставки постепенно приводит и к удешевлению кредитов, однако скорость этого процесса зависит от политики конкретного банка и характеристик заемщика. «Банки сегодня не спешат резко менять условия, поскольку конкурируют за клиентов и предлагают различные депозитные программы, накопительные счета и другие продукты»,— пояснил он.

Господин Тикунов также отметил, что ключевая ставка является инструментом борьбы с инфляцией. По его словам, при устойчивом замедлении роста цен Банк России получает возможность постепенно смягчать денежно-кредитную политику.

«Наша задача — последовательно снизить инфляцию. Цель на следующий год — вернуть ее к уровню 4%, после чего ключевая ставка сможет приблизиться к нейтральному уровню и перестанет заметно ограничивать экономическую активность»,— сказал управляющий отделением.

Валерий Климов