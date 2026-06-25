Отделение Банка России по Ставрополью: ожидания роста цен остаются высокими

Несмотря на замедление инфляции, инфляционные ожидания населения остаются повышенными. Об этом на пресс-конференции в Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России заявил управляющий отделением Георгий Тикунов.

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По его словам, сейчас инфляционные ожидания находятся на уровне 12,4%, что свидетельствует о сохраняющихся опасениях граждан относительно дальнейшего роста цен.

Георгий Тикунов пояснил, что инфляционные ожидания формируются под влиянием двух основных факторов — фактической динамики цен и доверия к решениям Банка России. Поэтому регулятор считает важной не только денежно-кредитную политику, но и разъяснение принимаемых решений.

«Сегодняшняя пресс-конференция посвящена в том числе коммуникации с представителями средств массовой информации. Мы объясняем, почему были приняты те или иные решения, в частности почему совет директоров снизил ключевую ставку именно таким шагом»,— отметил управляющий отделением.

По словам Георгия Тикунова, инфляционные ожидания начнут устойчиво снижаться только в том случае, если инфляция продолжительное время будет сохраняться на низком уровне, а доверие к действиям Банка России укрепится.

В качестве примера он привел период 2017–2021 годов, когда инфляция находилась вблизи целевого уровня в 4%, а инфляционные ожидания были минимальными. «Тогда население и бизнес были гораздо увереннее в своем финансовом поведении, компании активнее развивались и привлекали кредиты по рыночным ставкам, поскольку не ожидали резкого роста цен»,— отметил господин Тикунов.

На той же пресс-конференции представители Банка России сообщили, что годовая инфляция в Ставропольском крае по итогам мая составила 5,9%. По оценке регулятора, экономика региона развивается стабильно, а рост местного производства помогает сдерживать увеличение цен на продукты питания.

Роман Лаврухин