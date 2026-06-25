Южная широтная магистраль готова на две трети, путепроводы — на 95%
Губернатор Александр Беглов сообщил о высокой степени готовности первого этапа Южной широтной магистрали в Пушкинском районе. Три путепровода через Балтийское и Витебское направления и в створе Петербургского шоссе построены на 95%. Сам участок дороги, который соединит Усть-Славянское шоссе и Сарицкую улицу с Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, готов на 67%.
Строительство ведется в рамках адресной инвестиционной программы
Фото: Пресс-служба администрации губернатора Петербурга
На путепроводах завершаются гидроизоляция плит и подготовка металлоконструкций к покраске. На магистрали укладывают слои основания и нижние слои асфальтобетонного покрытия. До конца сентября подрядчик планирует завершить укладку нижнего слоя покрытия на всем строящемся участке, включая путепроводы.