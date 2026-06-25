Мэр Казани принял участие в заседании Ассоциации городов БРИКС+ в Марокко

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в заседании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которое прошло в Танжере. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Во встрече участвовали представители муниципалитетов стран БРИКС+, а также представители российских и зарубежных органов власти.

На заседании обсудили молодежные проекты, в том числе Юношеский фестиваль БРИКС, который ранее прошел в Казани и планируется к проведению в Минске весной следующего года.

Анна Кайдалова