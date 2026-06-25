Ростовская компания «Юфоил» подал иск о банкротстве «Новоросметалла»

Ростовская компания «Юфоил» инициировала процедуру банкротства ООО «Новоросметалл». Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК), следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Сумма задолженности пока неизвестна. Однако, как следует из картотеки арбитражных дел, в марте 2026 года «Юфоил» уже обращался в суд с иском к «Новоросметаллу» о взыскании 5,1 млн руб. Тогда разбирательство не дошло до вынесения решения по существу: стороны заключили мировое соглашение, и производство по делу было прекращено.

Стороны процесса ситуацию не комментируют.

ООО «Новоросметалл» — один из крупных игроков металлургического рынка юга России с уставным капиталом 2,3 млрд руб. Бенефициар — Шалва Гибрадзе. Предприятие специализируется на производстве стали. По итогам 2025 года чистый убыток производителя стали вырос более чем в 14 раз — до 5,1 млрд руб. (годом ранее убыток составлял 358 млн руб.). Выручка также сократилась — с 19,2 млрд руб. в 2024 году до 10 млрд руб. в прошлом.

ООО «Юфоил» — официальный дистрибьютор смазочных материалов на юге России. Компания действует с 2017 года и зарегистрирована в Ростове-на-Дону.