«Руки Вверх!», опера «Аида» и экскурсия по стеклодувной мастерской

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить живые концерты, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также посетить экскурсию по стеклодувной мастерской. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

26 июня в 19:00 в ростовской филармонии пройдет концерт Ростовского академического симфонического оркестра «Вивальди. Времена года». Скрипач Антонио Вивальди вошел в историю музыки как яркий новатор. Концерты «Времена года» — первый в истории программной музыки цикл из четырех концертов. Каждый из них стал образцом для будущих поколений, утвердив трехчастную форму и соединив виртуозность солиста с яркими оркестровыми эффектами, говорится в аннотации.

Стоимость билетов — 800 руб. (12+)

27 июня в 20:00 на «Ростов Арене» выступит группа «Руки Вверх!». Концерт пройдет в рамках стадионного тура «30 нам уже». Группа исполнит все значимые хиты, в том числе песни «Крошка моя», «18 мне уже», «Алешка» и «Чужие губы».

Стоимость билетов — от 3800 руб. (12+)

В воскресенье в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» пройдет трибьют-концерт Луи Армстронгу. Квинтет Владимира Лапина — руководителя коллективов DixieFriends и JazzPapaBand — исполнит программу из 16хитов великого джазмена.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

В Ростовском музыкальном театре в пятницу 26 июня в 18:00 покажут оперу «Аида». Джузеппе Верди написал ее по сценарию египтолога Огюста Мариетта по заказу египетского хедива Исмаила-паши для Каирского оперного театра, строительство которого было приурочено к открытию Суэцкого канала. Действие происходит в Мемфисе и Фивах во времена владычества фараонов. В опере повествуется о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и Аиды — дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

Театр «Человек в кубе» в субботу в 19:00 покажет пластический спектакль «Три высокие женщины». В основу спектакля легла одна из поздних и самых сильных пьес драматурга Эдварда Олби. «„Три высокие женщины“ — спектакль четких линий и отточенных форм, черный, белый и красный, берущий за самое сердце, мощным энергетическим потоком излечивающий душу»,— говорится в описании постановки.

Стоимость билетов — 2500 руб. (18+)

В театре драмы им. Горького 28 июня в 18:30 покажут спектакль «Примадонны». Это комедия с переодеваниями в постановке болгарского режиссера Богдана Петканина. Обаятельная старушка-миллионерша разыскивает двух потерявшихся в детстве племянниц, чтобы оставить им в наследство свои миллионы. Пока не установлены личности настоящих родственниц, в дело вступают мнимые — два молодых безработных актера, ради денег готовых даже на перевоплощение в девушек.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах города стартовали показы фильма Деррика Борте «Ночной бизнес». Главную роль играет Рассел Кроу. Его герой Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса. Однажды Манко грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля. Теперь ему предстоит защитить семью.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

В кинотеатрах Ростова в пятницу и в выходные продолжаются показы премьеры прошлой недели — военной драмы «Давление» Энтони Мараса с Эндрю Скоттом в главной роли. По сюжету, метеоролог принимает решение, от которого зависит одно из ключевых событий Второй мировой.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

27 июня в 13:00 в Мастерской художественного стекла Игнатовых пройдет экскурсия. Посетителей ознакомят с традициями стеклодувного мастерства и покажут им основные принципы работы с горячим стеклом, они смогут наблюдать превращение расплавленной горячей массы в художественное изделие. Мастер-стеклодув продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах.

Стоимость билетов — от 850 руб. (12+)

В ростовской галерее современного искусства Culture продолжает работу выставка «Больше не будет», куратором которой стала культурный обозреватель Виктория Мизиано. На выставке представлены работы более 20 художников из разных регионов России, изучая которые зрители могут проникнуться одним из самых универсальных человеческих опытов — памятью о детстве и ощущении времени, которое невозможно вернуть.

Стоимость билетов — 300 руб. (0+)

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