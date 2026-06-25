Боевик с Расселом Кроу, народные танцы и мастер-класс по созданию игрушек

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа посмотреть спектакли и киноновинки, посетить концерты исполнителей разных жанров и мастер-класс по созданию игрушек из пряжи. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В Доме дружбы в Махачкале 27 июня в 18:30 пройдет концерт исполнительницы Samira. «Зрителей ждут любимые хиты, новые песни, яркое световое шоу, танцевальные номера и специальные гости вечера»,— обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств 28 июня в 15:00 состоится концерт «Улыбайтесь, нас снимают!» эстрадной группы «Нью Тон» с солистами Станиславом Жандаровым и Марией Петраковской. В программе вечера — каверы популярных песен Леонида Агутина, Александра Иванова, групп «А-Студио», «Чайф», «Отпетые мошенники», «Ария» и других.

Стоимость билетов — 350 руб. (0+)

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Какие спектакли посетить

В Пятигорске 27 июня можно посетить «театральное путешествие» «Пятигорск. Лермонтов. Дуэль». Это сочетание экскурсии по городу и театрального представления с участием профессиональных актеров. Так, сцена роковой ссоры Лермонтова и Мартынова будет разыграна в Доме Верзилиных, а сцена дуэли — у горы Машук.

Стоимость билетов — 4000 руб. (0+)

Лакский театр в Махачкале 27 июня в 18:30 покажет спектакль «Премия». Главный герой спектакля чабан Чархудай получает от администрации села часы «Победа». Но только радость от премии сменяется бесконечной праздничной трапезой желающих ее обмыть. «Остроумные, талантливые актеры на протяжении всего вечера будут радовать вас забавными сценками, шутками, песнями и танцами. Спектакль не только развеселит вас, но и заставит задуматься над многими жизненными вопросами»,— сказано в описании постановки.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Кумыкский музыкально-драматический театр в Махачкале 27 июня в 19:00 покажет спектакль «Юрек сюйсе» («Если сердце захочет»). Богатый старый вдовец Девлет-Мирза мечтает выдать свою дочь за ханского сына, взять себе в жены его сестру, и этим удвоить свое богатство. Роли в спектакле исполняют заслуженные артисты РФ и народные артисты Дагестана.

Стоимость билетов — от 400 руб. (14+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах начались показы фильма Деррика Борте «Ночной бизнес». Главную роль играет Рассел Кроу. Его герой Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса. Однажды Манко грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля. Теперь ему предстоит защитить семью.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

В кинотеатрах Кавказа в пятницу и в выходные продолжаются показы премьеры прошлой недели — военной драмы «Давление» Энтони Мараса с Эндрю Скоттом в главной роли. По сюжету, метеоролог принимает решение, от которого зависит одно из ключевых событий Второй мировой войны.

Стоимость билетов — от 250 руб. (18+)

В некоторых кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и выходные можно посмотреть аниме «Призрак в доспехах». Это новое прочтение легендарной манги про девушку-киборга и таинственного хакера. Первые эпизоды аниме-сериала 2026 года выходят на большом экране.

Стоимость билетов — от 250 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В Ставропольском крае в центре культуры и досуга поселка Владимировка 26 июня в 15:00 пройдет мастер-класс «Нитяная магия». Участники сделают игрушку из пряжи. Программа подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет освоить новые техники работы с пряжей.

Стоимость билетов — 120 руб. (12+)

26 июня в 16:00 в Ставропольском крае в Куликово-Копанском центре культуры и досуга пройдет мастер-класс «Быть или не быть?». Урок актерского мастерства продлится два часа, за это время участники изучат основы сценического движения и речи, поработают над эмоциональной выразительностью, разовьют навыки импровизации и взаимодействия с партнерами, сделают практические упражнения для развития уверенности на сцене.

Стоимость билетов — 72 руб. (12+)

27 июня в 17:00 в спортивно-оздоровительном лагере им. Гамзатова в Дагестане пройдет молодежный фестиваль «Песни и танцы моего народа». В программе — выступления и конкурсы детских коллективов. Кульминацией фестиваля станет выступления профессиональных ансамблей из столицы республики.

Стоимость билетов — 100 руб. (6+)

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