В Татарстане выявили превышение пестицида в партии пшеницы

В Татарстане специалисты выявили превышение допустимого уровня содержания пестицида в образцах пшеницы, предназначенной на кормовые цели. Об этом сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане.

Образцы анализировали по 40 показателям, включая остаточные количества 18 видов пестицидов. Пробы отобрали из двух партий урожая прошлого года общей массой 4,5 тыс. тонн в Чистопольском и Алексеевском районах Татарстана.

По данным лаборатории, содержание пиримифос-метила превысило предельно допустимый уровень и составило 0,218–0,247 мг/кг.

С начала года зафиксировали еще три случая обнаружения пестицидов в других культурах — чечевице, гречихе и ячмене общей массой 684 тонны.

Анна Кайдалова