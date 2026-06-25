В ЦУМе появилась новая коллекция SHUSHU/TONG

Шанхайский бренд SHUSHU/TONG, который основали дизайнеры Люшу Лэй и Ютун Цзян, впервые открыл свой корнер на четвертом этаже ЦУМа. Дебютной стала коллекция весна-лето 2026, вдохновленная фильмом Аньес Варда «Клео от 5 до 7» — историей женщины, гуляющей по Парижу в ожидании приговора врачей. Центральный посыл сезона — фраза героини «Пока я красива, я жива». Акцентами линейки, в которой оверсайз-блейзеры соседствуют с юбками-рыбками, стали состаренные фактуры, необработанные края, меланжевый твид и намеренные разрывы ткани. Новая коллекция уже доступна в ЦУМе и на сайте универмага.

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