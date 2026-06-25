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Игрок ФК «Краснодар» Станислав Агкацев номинирован на приз имени Льва Яшина

24-летний игрок футбольного клуба «Краснодар» включен в список претендентов на ежегодную награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Приз традиционно вручают лучшему голкиперу по итогам сезона Российской премьер-лиги и Кубка России.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Родился Станислав Агкацев 9 января 2002 года во Владикавказе. Футболом начал заниматься в ДЮСШ «Юность». В 2015 году попал в академию «Краснодара». В сезоне 2018/19 провел по матчу за молодежную команду клуба и «Краснодар-3». В сезоне 2019/20 начал играть за «Краснодар-2» в ФНЛ.

В 2024–2025 годах Станислав Агкацев стал основным голкипером ФК «Краснодар» и удостоился приза имени Льва Яшина и премии «Winline Герои РПЛ». В то же время вместе с клубом стал чемпионом России. В 2024 году спортсмен продлил контракт с «Краснодаром» до конца сезона 2028/29. В этом году он во второй раз стал серебряным призером чемпионата России.

Организатором приза имени Льва Яшина является издательский дом «Коммерсантъ». Редколлегия определяет победителя, после чего вручается награда.

Алина Зорина

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