Порт Махачкалы подписал договор с китайской Famsun на монтаж зернового терминала

Порт Махачкалы подписал соглашение с китайской группой компаний Famsun. Договор предусматривает комплексный монтаж современных силосов и конвейерного оборудования для нового зернового терминала. Соответствующий документ подписал генеральный директор порта Джамал Алиев, сообщила пресс-служба организации.

Монтажные работы запланированы на осень 2026 года.

Ранее порт также заказал у Famsun оборудование для зерновых и масличных терминалов. Первая партия будет отгружена в течение ближайшего месяца.

Мария Хоперская