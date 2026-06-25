В Каспийске двух подростков подозревают в похищении троих горожан

В Каспийске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей 2008 и 2009 годов рождения по подозрению в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (пп. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты под угрозой насилия принудили троих жителей города сесть в автомобиль и вывезли их на пустырь. Там они применили к пострадавшим физическое насилие, в том числе с использованием предмета, похожего на пистолет, после чего завладели их деньгами и мобильными телефонами. После этого подозреваемые перевезли потерпевших в другой район города, высадили и скрылись.

Суд избрал в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

Константин Соловьев