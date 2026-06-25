Пьяные вандалы разбили остановку в Сестрорецке и попали под следствие
Полиция Курортного района задержала 22-летнего жителя Сестрорецка и его 21-летнего товарища из Ленобласти. По версии следствия, в мае они в пьяном виде разбили стекло остановки «Магазинная улица» и скрылись. Возбуждено дело по статье «Вандализм».
Задержанным избрано обязательство о явке
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Ущерб оценен почти в 42,5 тыс. рублей. Задержанным избрано обязательство о явке. Ранее в городе также фиксировались случаи порчи остановок и другого городского имущества. Расследование продолжается.