В Татарстане на приобретение 146 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из бюджета республики выделят 662,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на покупку квартир для сирот направят 662,6 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане на покупку квартир для сирот направят 662,6 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольший объем жилья планируется приобрести в Казани — 74 квартиры. Также планируется купить 30 квартир в Нижнекамском районе, 22 — в Агрызском районе, 15 — в Альметьевском районе и от одной до двух квартир — в других муниципалитетах.

Площадь предоставляемого жилья установлена в пределах от 24 до 36 кв. м.

Покупателем выступает Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Анна Кайдалова