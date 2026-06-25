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Прокуратура Ставропольского края добилась погашения долга перед подрядчиком

Предприниматель из Нефтекумского округа Ставропольского края получил 6,9 млн рублей за выполненные работы по муниципальному контракту — заказчик затягивал оплату, несмотря на то что товары и услуги уже были поставлены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прокуратура Ставропольского края провела проверку соблюдения сроков расчётов с бизнесом по государственным заказам. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что один из заказчиков не перечислил подрядчику 6,9 млн рублей в установленные сроки.

Ведомство внесло представление об устранении нарушения. После этого долг был погашен в полном объеме — средства поступили на счёт предпринимателя без судебных разбирательств.

Мария Хоперская

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