Участницу ОПС экс-главы ГИБДД Ставрополья осудили на 10 лет

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении одной из участниц преступного сообщества, обвиняемой в совершении более 50 эпизодов получения взяток (ст. 210, 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доказано, что осужденная действовала в составе преступной группы под руководством бывшего начальника краевого управления ГИБДД. Следователи выяснили, что женщина занималась распространением специальных пропусков, позволявших водителям большегрузов беспрепятственно передвигаться по территории края и избегать административной ответственности. Помимо этого, осужденная вела учет реализованных пропусков и собранных сообщниками денежных средств, после чего передавала их руководителю группы, получая за это вознаграждение.

Приговором суда ставропольчанке назначили 10 лет колонии общего режима и штраф в размере 2,5 млн руб., а также ограничению свободы сроком на год. Суд также конфисковал ее имущество на сумму более 4,6 млн рублей — в размере, эквивалентном полученным взяткам.

Отмечается, что суд, принимая во внимание личность осужденной, ее семейное положение и наличие ребенка 2021 года рождения на иждивении, отсрочил лишение свободы до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Ъ» писал, что Черкесский горсуд вынес приговор бывшему начальнику УГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, прославившемуся на всю страну благодаря установленным у него дома золотым унитазам. Экс-гаишник, как сообщили в Генпрокуратуре РФ, обвинялся по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности), п. «а», «в» ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в виде денег организованной группой в крупном и особо крупном размерах).

Константин Соловьев