В Ессентуках сносят незаконный недострой на Первомайской
В Ессентуках приступили к демонтажу недостроенного здания на пересечении улиц Первомайской и Школьного. Об этом сообщили в администрации города-курорта.
Фото: Администрация Ессентуков
Объект возвели с нарушениями и без необходимых разрешений, после чего он оказался заброшен. Жители города на протяжении длительного времени направляли жалобы с просьбами о сносе, которые были приняты во внимание: необходимость демонтажа подтверждена решениями судов разных инстанций.
Городские власти провели полный комплекс подготовительных мероприятий — осмотр объекта, разработку плана сноса и отключение здания от всех инженерных сетей. В настоящее время работы ведет подрядная организация.
На период демонтажа пешеходам рекомендуется не приближаться к зоне проведения работ и выбирать альтернативные маршруты, обходя участок по другой стороне улицы.