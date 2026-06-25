В Ессентуках сносят незаконный недострой на Первомайской

В Ессентуках приступили к демонтажу недостроенного здания на пересечении улиц Первомайской и Школьного. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ессентуков Фото: Администрация Ессентуков

Объект возвели с нарушениями и без необходимых разрешений, после чего он оказался заброшен. Жители города на протяжении длительного времени направляли жалобы с просьбами о сносе, которые были приняты во внимание: необходимость демонтажа подтверждена решениями судов разных инстанций.

Городские власти провели полный комплекс подготовительных мероприятий — осмотр объекта, разработку плана сноса и отключение здания от всех инженерных сетей. В настоящее время работы ведет подрядная организация.

На период демонтажа пешеходам рекомендуется не приближаться к зоне проведения работ и выбирать альтернативные маршруты, обходя участок по другой стороне улицы.

Мария Хоперская