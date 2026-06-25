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Школа и детсад в Минераловодском округе остались без водоснабжения

В Минераловодском округе Ставропольского края несколько населенных пунктов остались без водоснабжения. По словам главы Минвод Максима Гаранжи, причиной стала повышенная мутность воды в реке Юца, из-за чего приостановила работу фильтровальная станция ОСВ Пятигорска.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По состоянию на 25 июня без воды остаются поселки Новотерский, Змейка и Бородыновка. В зону ограничений вошли социально значимые объекты — СОШ № 11 и детский сад № 23.

Сроки восстановления водоснабжения не уточняются.

Мария Хоперская

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