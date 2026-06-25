Школа и детсад в Минераловодском округе остались без водоснабжения
В Минераловодском округе Ставропольского края несколько населенных пунктов остались без водоснабжения. По словам главы Минвод Максима Гаранжи, причиной стала повышенная мутность воды в реке Юца, из-за чего приостановила работу фильтровальная станция ОСВ Пятигорска.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По состоянию на 25 июня без воды остаются поселки Новотерский, Змейка и Бородыновка. В зону ограничений вошли социально значимые объекты — СОШ № 11 и детский сад № 23.
Сроки восстановления водоснабжения не уточняются.