Памятник архитектуры в Новокубанске выставили на торги за 1 рубль

Администрация Новокубанского района повторно выставила на торги объект культурного наследия регионального значения — здание начала XX века на улице Кирьянова, 15/2. Стартовая цена — 1 руб., пишет «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Площадь памятника составляет 917,6 кв. м. Заявки принимаются до 7 сентября, торги назначены на 11 сентября.

Здание построено в стиле провинциального модерна и входит в усадьбу Захара Щербака — крупного землевладельца, предпринимателя и мецената. В усадьбе в детские годы бывал его внук — писатель Александр Солженицын, отразивший воспоминания об этих местах в романе «Красное колесо». В советское время на территории поместья размещался исследовательский агротехнический институт, часть зданий была жилой.

Сейчас памятник нуждается в реставрации. Муниципалитет ищет инвестора, готового вложить средства в восстановление и последующее использование объекта в хозяйственной деятельности.

Это не первая попытка продажи. В августе 2025 года управление имущественных отношений Новокубанского района уже выставляло памятник на торги за 1 руб., однако аукцион был признан несостоявшимся.

Алина Зорина